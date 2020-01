DGAP-News: Wacker Neuson veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019, Vorstand beschließt Effizienzsteigerungsprogramm

20.01.2020 - 20:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Vorläufiges ErgebnisWacker Neuson veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019,Vorstand beschließt Effizienzsteigerungsprogramm2020-01-20 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Wacker Neuson veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019,Vorstand beschließt Effizienzsteigerungsprogramm*· *Zweistelliges Umsatzwachstum auf rund 1,9 Mrd. Euro*· *EBIT-Marge nach schwachem vierten Quartal bei ca. 8,0 Prozent*· *Vorstand beschließt Eckpunkte eines Kostenreduzierungs- undEffizienzsteigerungsprogrammes*München, 20. Januar 2020 - Die Wacker Neuson Group erwartet nach vorläufigenund ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 1,9Mrd. Euro sowie eine EBIT-Marge von ca. 8,0 Prozent. In der zuletztveröffentlichten Prognose war von einem Umsatz am oberen Ende der Spanne von1.775 bis 1.850 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge zwischen 8,3 und 8,8Prozent ausgegangen worden.Im Zuge der Vorratsbereinigung kam es insbesondere in Nordamerika zuumfangreichen Abverkäufen von Neumaschinen und Abwertungen vonRohmaterialien, was die Ergebnisentwicklung schwächte. Des Weiterenbelastete der anhaltend ungünstige Produktmix das Ergebnis.In Anbetracht der aktuellen Entwicklung hat der Vorstand heute die Eckpunkteeines Kostenreduzierungs- und Effizienzsteigerungsprogrammes beschlossen,welches unverzüglich implementiert wird. Mit der Kostenreduktion sind auchVeränderungen in der Organisation vorgesehen, die die Ertragskraft und-kontinuität der Wacker Neuson Group stärken. Das weltweite Programmbetrifft alle Konzernbereiche und -funktionen.Mit den geplanten Initiativen rechnet der Vorstand mit einemEinsparpotenzial von bis zu50 Mio. Euro im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019, welches in den nächstenbeiden Jahren schrittweise gehoben werden soll. Einzelheiten des Programmswird der Konzern nach der Konkretisierung der einzelnenEffizienzsteigerungsmaßnahmen bekannt geben.Die in der Strategie 2022 formulierten mittelfristigen Wachstums- undErtragsziele werden indes bestätigt. Der Konzern hat zudem Maßnahmenauf den Weg gebracht, um das Vorratsvermögen bis zum Ende desGeschäftsjahres 2020 auf rund 500 Mio. Euro zu reduzieren. Zum Ende desGeschäftsjahres 2019 lag der Bestand bei ca. 600 Mio. Euro.Die vollständigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 wird der Konzern am 16. März2020 veröffentlichen.*Ihr Ansprechpartner:**Wacker Neuson SE *Christopher HelmreichHead of Investor RelationsPreußenstraße 4180809 MünchenTel. +49-(0)89-35402-427christopher.helmreich@wackerneuson.comwww.wackerneusongroup.com [1]*Über die Wacker Neuson Group:*Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbundmit über 50 Tochterunternehmen und 150 eigenen Vertriebs- undServicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten undKompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breitesProduktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowieeine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehörendie Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebotrichtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- undLandschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- undEnergiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzernerzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 1,9 Mrd. Euro und beschäftigtüber 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird imregulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt(ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börsegelistet.