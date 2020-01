DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de legt Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung fest; Unternehmen Bodyguard und Holland at Home geben Verpflichtungserklärung zur Teilnahme an Kapitalerhöhung ab (deutsch)

14.01.2020 - 12:47 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

windeln.de SE: windeln.de legt Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung fest; Unternehmen Bodyguard und Holland at Home geben Verpflichtungserklärung zur Teilnahme an Kapitalerhöhung ab

14.01.2020 / 12:47
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNGINNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNGBESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIGWÄRE.windeln.de legt Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung fest;Unternehmen Bodyguard und Holland at Home geben Verpflichtungserklärung zurTeilnahme an Kapitalerhöhung ab- Bezugsrechtskapitalerhöhung durch Ausgabe von bis 5.171.144 Neuen Aktienzum Bezugspreis von 1,20 Euro je Neuer Aktie; Bezugsverhältnis von 1:1,73;Bezugsfrist vom 23. Januar 2020 bis 5. Februar 2020- Maximaler Bruttoemissionserlös von 6.205.372,80 Euro; signifikanter Anteildes Emissionsvolumens über Verpflichtungsvereinbarungen gesichert; Bodyguardund Holland at Home haben Verpflichtungserklärungen abgegebenMünchen, 14. Januar 2020: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oder"Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201) hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats auf Basis des Beschlusses der außerordentlichenHauptversammlung vom 27. September 2019 beschlossen, das Grundkapital derGesellschaft von derzeit 2.989.101,00 Euro, eingeteilt in 2.989.101 auf denInhaber lautende Stückaktien, um bis zu 5.171.144,00 Euro, durch Ausgabe vonbis zu 5.171.144 neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag von 1,00Euro je Aktie am Grundkapital ("Neue Aktien"), auf bis zu 8.160.245,00 Eurozu erhöhen. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Neuer Aktie festgelegt,so dass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme bis zu 6.205.372,80Euro beträgt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019dividendenberechtigt und werden vorerst als nicht zum Börsenhandelzugelassene Aktien geliefert. Voraussichtlich im weiteren Verlauf des Jahres2020 sollen sie zuerst in den Handel im Freiverkehr einbezogen und später,auf Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts, zum Handel imregulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.Bis zu 2.501.093 Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreienBezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbarenBezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 1:1,73 angeboten (nachfolgendauch die "Bezugsaktien"), d.h. eine bestehende Aktie berechtigt zum Bezugvon 1,73 Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Darüberhinaus wird den bestehenden Aktionären ein Mehrbezugsrecht für dieBezugsaktien eingeräumt, für die bei Ablauf der Bezugsfrist keineBezugsrechte ausgeübt wurden ("Mehrbezugsrechte"). Das Bezugsangebot wirdvoraussichtlich am 16. Januar 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. DasBezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. Ein börslicherBezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Bezugsfrist beginnt am 23. Januar2020 (0.00 MEZ) und endet am 5. Februar 2020 (24.00 Uhr MEZ). DerNachweisstichtag für die Zuteilung von Bezugsrechten, auf Grundlage der vonAktionären zu diesem Zeitpunkt gehaltenen Aktien, wird voraussichtlich der22. Januar 2020 sein.Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären aufgrund ihrerBezugsrechte oder des Mehrbezugsrechts bezogen wurden, sowie bis zu2.670.051 Neue Aktien, bei denen sich bestehende Aktionäre mittels einerVerzichtsvereinbarung bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht auszuüben,werden ausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen einerPrivatplatzierung zum Preis von 1,20 Euro je Aktie angeboten.Die Gesellschaft hat bereits von mehreren Investoren verbindlicheVerpflichtungserklärungen zum Erwerb Neuer Aktien zum Preis von 1,20 Euro jeAktie über einen maximalen Betrag von insgesamt 2.754.797,05 Euro erhalten,welche jedoch teilweise der Erreichung bestimmter Mindest- bzw.Maximalzuteilungsquoten hinsichtlich der Neuen Aktien unterliegen. Zu denInvestoren gehören auch die Unternehmen bodyguardpharm GmbH ("Bodyguard")und Holland at Home B.V. ("Holland at Home").Bodyguard ist eine führende Online-Apotheke in Deutschland mit starkemCross-Border E-Commerce Geschäft nach China. Zusätzlich zu derVerpflichtungsvereinbarung seitens Bodyguard zur Teilnahme an derKapitalerhöhung haben windeln.de und Bodyguard ein Term Sheet zurZusammenarbeit bei der Produktbeschaffung von Medizin- und Pflegeprodukten(OTC) insbesondere für den chinesischen Markt unterzeichnet.Holland at Home ist ein führender niederländischer Online-Supermarkt mitstarkem Fokus auf den chinesischen Absatzmarkt. Mit Holland at Home wurdeneben der Verpflichtungserklärung ein Term Sheet zur strategischenZusammenarbeit unterzeichnet, welches unter anderem die gemeinsame Nutzungvon Absatzkanälen nach China und die Zusammenarbeit im Bereiche NutritionalSupplements über das mit Holland at Home verbundene Unternehmen House ofNutrition beinhaltet."Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt windeln.de, dieLiquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken, um den aktuell nochnegativen Cash Flow der Gesellschaft bis zur Erreichung des Break-Even aufBasis des bereinigten EBIT zu decken. Darüber hinaus sollen Projekte wie dasOutsourcing der IT Shop-Plattform und der Umzug des Zentrallagers inDeutschland realisiert werden. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dassihre Finanzierung für das Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus gesichertist. Wenn die Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Umfang durchgeführtwerden kann und der Gesellschaft kein weiteres Eigen- oder Fremdkapital zurVerfügung gestellt wird, verfügt sie möglicherweise nicht in ausreichendemMaße über Kapital und ist nicht in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungennachzukommen, sofern nicht entsprechende Umsätze bzw. Cash Flows aus demoperativen Geschäft generiert werden können. Weitere Informationen zurKapitalerhöhung und zu den Risikohinweisen finden Sie im Bezugsangebot,welches im Bundesanzeiger sowie auf der Website von windeln.de(corporate.windeln.de) verfügbar sein wird.Die Gesellschaft beabsichtigt, vor Beginn der Bezugsrechtsperiode vorläufigeFinanzzahlen für das Geschäftsjahr 2019, das vierte Quartal des Jahres 2019und einen Ausblick für 2020 zu veröffentlichen.Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführendeBank und wird die Neuen Aktien den Aktionären entsprechend dem Bezugsangebotanbieten.Matthias Peuckert, CEO, und Dr. Nikolaus Weinberger, CFO von windeln.de:"Wir machen guten Fortschritt in Bezug auf die Umsetzung der Kapitalerhöhungund freuen uns, von Bodyguard und Holland at HomeVerpflichtungsvereinbarungen neuer Investoren erhalten zu haben, die sichnicht nur mit Kapital beteiligen möchten, sondern mit denen wir noch mehrchinesische Kunden mit einem attraktiven Produktsortiment und weiterenVerkaufskanälen erreichen können."Wichtige HinweiseDiese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichungoder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die"Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebotzum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hieringenannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Actvon 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriertworden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einerAusnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauftoder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot vonWertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.Corporate CommunicationsSophia KursaweTelefon: +49 89 41 61 71 52 65E-Mail: investor.relations@windeln.deÜber windeln.dewindeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte inEuropa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-CommerceGeschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breiteProduktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel,Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen.windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 istwindeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de.Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es,www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk/14.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: windeln.de SEHofmannstr.5181379 MünchenDeutschlandTelefon: 089 / 416 17 15-0Fax: 089 / 416 17 15-11E-Mail: investor.relations@windeln.deInternet: www.windeln.deISIN: DE000WNDL193WKN: WNDL19Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 953007Ende der Mitteilung DGAP News-Service953007 14.01.2020Quelle: dpa-AFX