DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 und das Geschäftsjahr 2019 sowie Ausblick für 2020/21; Break-Even Ziel für bereinigtes EBIT auf Q1 2021 angepasst (deutsch)

windeln.de SE: windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 und das Geschäftsjahr 2019 sowie Ausblick für 2020/21; Break-Even Ziel für bereinigtes EBIT auf Q1 2021 angepasstDGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/VorläufigesErgebniswindeln.de SE: windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 unddas Geschäftsjahr 2019 sowie Ausblick für 2020/21; Break-Even Ziel fürbereinigtes EBIT auf Q1 2021 angepasst22.01.2020 / 20:31Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 und dasGeschäftsjahr 2019 sowie Ausblick für 2020/21; Break-Even Ziel fürbereinigtes EBIT auf Q1 2021 angepasst- Vorläufige Umsatzerlöse von 22,9 bis 23,1 Mio. Euro in Q4 2019;Umsatzsteigerung gegenüber Q3 2019 durch Verkaufsaktionen undWeihnachtsgeschäft; vorläufige Umsatzerlöse von 82,3 bis 82,5 Mio. Euro imGJ 2019- Vorläufiges bereinigtes EBIT von -1,9 bis -1,6 Mio. Euro (-8,3 % bis -6,9% Marge) in Q4 2019; positiver Effekt aus Umsatzsteuerkorrektur in Höhe von1,7 Mio. Euro; vorläufiges bereinigtes EBIT im GJ 2019 -13,9 bis -13,6 Mio.Euro (-16,9 % bis -16,5 % Marge)- Verfügbare Liquidität 8,4 Mio. Euro zum 31. Dezember 2019; niedrigererCash-Burn von 1,3 Mio. Euro in Q4 2019 aufgrund besseren operativenErgebnisses, Umsatzsteuerkorrektur und niedrigeren Nettoumlaufvermögens- Deutlich zweistelliges Umsatzwachstum und deutliche Verbesserung desbereinigten EBIT für 2020 erwartet; Break-Even auf Basis des bereinigtenEBIT für Q1 2021 angestrebt- Bezugsrechtsperiode für Kapitalerhöhung vom 23. Januar bis zum 5. Februar2020; Verpflichtungserklärungen in Höhe von 2,75 Mio. Euro inklusiveVerpflichtungserklärungen von Bodyguard und Holland at HomeMünchen, 22. Januar 2020: Die windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder"Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201) gibt vorläufige Finanzzahlen, vorabschließender Bewertung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen undVorratsvermögen, für das vierte Quartal (Q4) 2019, das Geschäftsjahr (GJ)2019 sowie einen Ausblick für GJ 2020 und 2021 bekannt.Umsatzwachstum aufgrund von Verkaufsaktionen und Weihnachtsgeschäft in Q42019Der Konzern erzielte auf Basis vorläufiger Finanzzahlen einen Umsatz von22,9 bis 23,1 Mio. Euro in Q4 2019. Dies entspricht einem Wachstum von 24,1% bis 25,2 % gegenüber dem dritten Quartal (Q3) 2019 (18,5 Mio. Euro),welches insbesondere aus dem Weihnachtsgeschäft sowie erfolgreichenVerkaufsaktionen in China und der DACH-Region (Deutschland, Österreich,Schweiz) resultiert. Im GJ 2019 hat der Konzern Umsätze in Höhe von 82,3 bis82,5 Mio. Euro (GJ 2018: 104,8 Mio. Euro) auf Basis vorläufiger Finanzzahlenerzielt. Das Geschäft in China wuchs in Q4 2019, lag jedoch unter denursprünglichen Zielen des Konzerns, unter anderem aufgrund der spätererfolgten Eröffnung des zweiten Zollagers in China, des Aufbaus derMarketingkooperation mit dem Unternehmen Langtao und eines niedrigerenEinkaufsvolumes zur Schonung der Liquidität des Unternehmens.Verbessertes bereinigtes EBIT und niedrigerer Cash-Burn in Q4 2019;positiver Einfluss durch Umsatzsteuerkorrektur für China GeschäftAuf Basis von vorläufigen Zahlen erwirtschaftete der Konzern in Q4 2019 einbereinigtes (ber.) EBIT von -1,9 bis -1,6 Mio. Euro, was einer ber.EBIT-Marge von -8,3 % bis -6,9 % entspricht. Im GJ 2019 erzielte windeln.denach vorläufigen Zahlen ein ber. EBIT von -13,9 bis -13,6 Mio. Euro (-16,9%bis -16,5% ber. EBIT-Marge). Dies ist eine deutliche Verbesserung imVergleich zum Vorquartal (Q3 2019: -4,7 Mio. Euro und -25,5 % ber.EBIT-Marge) aufgrund besserer operativer Performance sowie einer erfasstenUmsatzsteuerkorrektur in Höhe von 1,7 Mio. (ber. EBIT-Effekt ca. 1,4 Mio.Euro) für Lieferungen, die in den Vorjahren von windeln.de an chinesischeKunden über sogenannte Freight Forwarder getätigt wurden.Die verfügbare Liquidität des Konzerns belief sich zum 31. Dezember 2019 auf8,4 Mio. Euro. Die Veränderung der verfügbaren liquiden Mittel betrug -1,3Mio. Euro in Q4 2019. Dies ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zumVorquartal und ist auf die bessere operative Performance, das geringereNettoumlaufvermögen zum 31. Dezember 2019 sowie den bereits erfolgtenZahlungseingang aus der Umsatzsteuerkorrektur in Höhe von 0,9 Mio. Eurozurückzuführen. Für das laufende Jahr 2020 erwartet der Konzern weitereZuflüsse von mind. 2,1 Mio. Euro aus der Umsatzsteuerkorrektur, d.h.insgesamt mind. 3 Mio. Euro.Zusammenarbeit mit Bodyguard und Holland at Home mit Fokus auf chinesischenMarkt in 2020windeln.de hat mit den Unternehmen bodyguardpharm GmbH ("Bodyguard") undHolland at Home B.V. ("Holland at Home") jeweils Term Sheets zum Ausbaueiner gemeinsamen Zusammenarbeit unterzeichnet. Beide Unternehmen haben sichüber verbindliche Verpflichtungserklärungen auch zum Erwerb von Aktien imRahmen der anstehenden Bezugsrechtskapitalerhöhung verpflichtet.Bodyguard ( www.bodyguardapotheke.com) ist eine deutsche Online-Apotheke mitstarkem Cross-Border E-Commerce Geschäft nach China ( https://www.ba.de/).Ein wesentlicher Vorteil der zukünftigen Zusammenarbeit für windeln.de istdie Produktbeschaffung von Medizin- und Pharmaprodukten (OTC) von Bodyguardinsbesondere für den chinesischen Markt. Der Markt für Medizin- undPharmaprodukte (OTC) in China wird auf 17,9 Mrd. Euro in 2020 geschätzt. DasProduktsortiment von windeln.de und Bodyguard ist komplementär und es wirdmit jungen Familien die gleiche Zielgruppe adressiert. windeln.debeabsichtigt aus der Kooperation mit Bodyguard zusätzlichen Umsatz imniedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich in 2020 zu erzielen.Holland at Home ( www.holland-at-home.com/en/) ist ein niederländischerOnline-Supermarkt, der neben einem eigenen Online Shop für China (https://cn.holland-at-home.com) mehr als 25 Absatzkanäle wie zum BeispielHipac, Pinduoduo International, Little Red Book & Dingxiangmama nach Chinanutzt. Ein wesentlicher Vorteil der Zusammenarbeit für windeln.de ist dieNutzung der Absatzkanäle von Holland at Home. Darüber hinaus hat windeln.deüber das mit Holland at Home verbundene Unternehmen "House of Nutrition" (www.houseofnutrition.de) Zugang zu qualitativ hochwertigenNahrungsergänzungsmitteln. windeln.de beabsichtigt aus der Kooperation mitHolland at Home zusätzlichen Umsatz im niedrigen zweistelligen MillionenEuro Bereich in 2020 zu erzielen.Deutliches Umsatzwachstum und Verbesserung des bereinigten EBIT für 2020erwartet; Break-Even auf Basis des bereinigten EBIT für Q1 2021 angestrebtFür das Jahr 2020 erwartet windeln.de ein deutliches Umsatzwachstum imzweistelligen %-Bereich und eine deutliche Verbesserung des bereinigtenEBIT. Dies soll insbesondere durch die neuen Kooperationen mit Bodyguard undHolland at Home sowie weitere Effizienzprojekte wie den Umzug desWarenlagers in Deutschland und das Outsourcing des IT Shop-Systems erzieltwerden. Aufgrund niedrigerer als geplanter Umsätze für den chinesischenMarkt in 2019 und dem damit verbundenen niedrigeren Aufsatzpunkt für 2020muss das von der Gesellschaft avisierte Ziel, Anfang 2020 auf Basis desbereinigten EBIT den Break-Even zu erreichen, auf das erste Quartal (Q1)2021 verschoben werden. Die endgültigen Ergebnisse für Q4 und das GJ 2019sowie weitere Details zum Ausblick für 2020/21 wird windeln.de mit derVeröffentlichung des Konzernabschlusses am 18. März 2020 bekannt geben.Bezugsrechtsperiode für Kapitalerhöhung von 23. Januar 2020 bis zum 5.Februar 2020windeln.de führt in den kommenden zwei Wochen eineBezugsrechtskapitalerhöhung durch, in welcher das Grundkapital derGesellschaft von derzeit 2.989.101,00 Euro um bis zu 5.171.144,00 Euro durchAusgabe von bis zu 5.171.144 neuen Aktien auf bis zu 8.160.245,00 Euroerhöht wird. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Aktie festgelegt, sodass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme bis zu 6.205.372,80 Eurobeträgt. Mit dem Emissionserlös beabsichtigt windeln.de dieLiquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken, um den aktuell nochnegativen operativen Cash Flow der Gesellschaft bis zur Erreichung desBreak-Even auf Basis des bereinigten EBIT zu decken, den für das Wachstum inChina notwendigen Aufbau des Nettoumlaufvermögens zu finanzieren undwichtige Projekte zur Steigerung der Effizienz wie das Outsourcing der ITShop-Plattform und den Umzug des Zentrallagers zu realisieren. Bisher hatwindeln.de bereits Verpflichtungsvereinbarungen von insgesamt 2,75 Mio. Euroerhalten.Matthias Peuckert, CEO, und Dr. Nikolaus Weinberger, CFO von windeln.de: "Wirhaben in 2019 gute Fortschritte in Bezug auf die Reduktion unsererKostenbasis und des Nettoumlaufvermögens gemacht. Aus Liquiditätssicht istsehr erfreulich, dass wir einen ersten Teilbetrag aus derUmsatzsteuererstattung für das China Geschäft erhalten haben und weiterefolgen werden. Auf der Umsatzseite hatten wir für 2019 höhere Umsatzziele,sind aber zuversichtlich, in 2020 aufgrund der Kooperationen mit Bodyguardund Holland at Home in China zu wachsen und damit den Break-Even auf Basisdes bereinigten EBIT bis zum ersten Quartal 2021 zu erzielen. Die aktuelleKapitalerhöhung ist ein wichtiger Baustein, um unsere Ziele zu erreichen. "Ausgewählte vorläufige Kennzahlen für das vierte Quartal 2019 und dasGeschäftsjahr 2019Q4 2019 Q3 Q4 2019 20182019 2018Umsatzerlöse (Mio. Euro) 22,9 bis 18,5 26,3 82,3 bis 82,5 104,823,1Bereinigtes EBIT (Mio. -1,9 bis -4,7 -2,5 -13,9 bis -18,5Euro) -1,6 -13,6in % vom Umsatz -8,3 bis - -25,5 -9,7 -16,9 bis - -17,86,9 % % % 16,5 % %Verfügbare Liquidität; 8,4 9,7 11,1 8,4 11,1Mio. Euro)Corporate CommunicationsSophia KursaweTelefon: +49 (89) 41 61 71 52 65E-Mail: investor.relations@windeln.deÜber windeln.dewindeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte inEuropa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-CommerceGeschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breiteProduktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel,Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen.windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. 