DGAP-News: YIELCO Investments AG: YIELCO wirbt knapp 600 Mio. EUR für Infrastruktur-Investitionen ein, eröffnet Büro in der Schweiz und verstärkt das Advisory Board durch zusätzliche Expertin für Private Markets (deutsch)

22.01.2020

YIELCO Investments AG: YIELCO wirbt knapp 600 Mio. EUR für Infrastruktur-Investitionen ein, eröffnet Büro in der Schweiz und verstärkt das Advisory Board durch zusätzliche Expertin für Private MarketsDGAP-News: YIELCO Investments AG / Schlagwort(e): Fonds/Private EquityYIELCO Investments AG: YIELCO wirbt knapp 600 Mio. EUR fürInfrastruktur-Investitionen ein, eröffnet Büro in der Schweiz und verstärktdas Advisory Board durch zusätzliche Expertin für Private Markets (News mitZusatzmaterial)22.01.2020 / 06:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGYIELCO wirbt knapp 600 Mio. EUR für Infrastruktur-Investitionen ein,eröffnet Büro in der Schweiz und verstärkt das Advisory Board durchzusätzliche Expertin für Private MarketsMünchen, 22.01.2020 - Die YIELCO Investments AG, spezialisierter Investor imBereich Alternative Anlagen, hat ihre Infrastruktur EquityDachfondsstrategie erfolgreich weiter ausgebaut und gibt den erfolgreichenfinalen Zeichnungsschluss des Multi-Manager Programms YIELCO InfrastrukturII sowie die Auflage von zwei Infrastruktur-Mandaten in Höhe von insgesamtknapp 600 Mio. EUR bekannt. Zudem verstärkt YIELCO mit Eröffnung einesStandortes in Pfäffikon (SZ) die Aktivitäten in der Schweiz und gewinnt eineweitere Private Markets-Expertin für das Advisory Board.Die YIELCO Investments AG, ein auf Investmentlösungen (Multi-ManagerProgramme) im Bereich Infrastruktur, Private Debt und Private Equityspezialisierter Finanzdienstleister, hat am 19. Dezember 2019 den finalenZeichnungsschluss (Final Closing) ihres Infrastruktur Multi-ManagerProgramms "YIELCO Infrastruktur II" bei rd. 310 Mio. EUR durchgeführt.Ergänzend wurden kürzlich zwei große institutionelle Infrastruktur-Mandatein Höhe von 280 Mio. EUR gewonnen, womit YIELCO knapp 600 Mio. EUR an neuenGeldern für die Infrastruktur Strategie erfolgreich eingeworben hat.Für das Folgeprogramm des im Dezember 2016 geschlossenen und sehrerfolgreichen ersten Infrastrukturdachfonds, konnte abermals eine breiteGruppe deutscher sowie Schweizer institutioneller Investoren gewonnenwerden. Mit zehn getätigten Fondszeichnungen in Höhe von rd. 270 Mio. EURbefindet sich YIELCO Infrastruktur II bereits im letzten Drittel seinesVerpflichtungszyklus. Der schwerpunktmäßig auf Europa und die USAfokussierte Dachfonds wird bis Ende 2020 ein diversifiziertes Portfolio vonrd. 12 Fondsbeteiligungen an (teilweise zugangsbeschränkten) Managern undsomit mehr als 150 unterliegender Infrastrukturinvestments aufbauen. DieInvestitionen sind global über verschiedene Sektoren, Strategien und mehrereVerpflichtungsjahre breit gestreut. Der Investitionsschwerpunkt liegthierbei in den Bereichen Brownfield und Core+, mit ausgeprägtem Fokus aufSmall-Mid-Market Transaktionen. Die Auflage des Folgeprogramms YIELCOInfrastruktur III ist für den Sommer 2020 geplant.Uwe Fleischhauer, Gründungspartner und Vorstand der YIELCO Investments AGkommentiert: "Beide Generationen der YIELCO Infrastrukturprogramme zeigeneine sehr erfreuliche, über den ursprünglichen Planungen liegende,Renditeentwicklung. YIELCO ist es aufgrund der langjährigen Erfahrung undbreiter Beziehungsnetzwerke wieder gelungen ein Portfolio aus hochwertigenFondsmanagern aufzubauen - und dies trotz zunehmendem Wettbewerb undZugangsbeschränkungen. Hierbei stehen vor allem erfahrene Fondsmanager, diebei ihren Portfoliounternehmen proaktiv Wertsteigerungsmaßnahmen umsetzen,unter Marktdurchschnitt einkaufen und moderaten Fremdkapitaleinsatzanstreben, im Fokus von YIELCO. Wir danken unseren Investoren für das unsentgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine langfristige underfolgreiche Partnerschaft."Zusätzlich verkündet YIELCO die geographische Expansion ihrer Aktivitäten indie Schweiz. Zum 20. Januar 2020 hat YIELCO ein Büro in Pfäffikon (SZ) unterder Leitung von Herrn Marc Schulz eröffnet. Marc Schulz stößt neu zu YIELCOund war zuvor als Mitglied der Direktion Geschäftsstellenleiter einerSchweizer Universalbank. Zuvor war er über 10 Jahre bei der führendenUniversalbank des Kantons Zürich für das Privatkundengeschäft in leitenderFunktion tätig.Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrats der YIELCO Investments AGkommentiert: "Wir freuen uns, nun auch unsere Schweizer Investoren bei derImplementierung ihrer alternativen Anlagestrategien direkt mit einem Teamvor Ort betreuen zu können. Mit Marc Schulz verstärken wir uns mit einemExperten mit ausgewiesener, über 20-jähriger lokaler Finanzmarkterfahrung."Zusätzlich erfolgte durch die Aufnahme von Frau Tanja Gharavi in das YIELCOIndustry Advisory Board ein weiterer hochkarätiger Zugang. Frau Gharavizeichnete sich zuletzt bis 2019 bei der Hamburger Pensionsverwaltung (HPV)für den Bereich Kapitalanlagen verantwortlich. Hier hat sie bereits ab 2001eine innovative Investmentstrategie mit einem hohen Anteil an PrivateMarkets-Investments entwickelt und umgesetzt. Zuvor war Frau Gharavi für dieBetreuung von Vermögen bei der C.H. Donner Bank, Metzler Invest undBerenberg zuständig.Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrats der YIELCO Investments AG,kommentiert: "Mit Frau Gharavi gewinnen wir eine weitere Expertin mitlangjähriger Erfahrung im Bereich Kapitalanlagen und der Private Markets fürdas internationale YIELCO Industry Advisory Board. Der intensive Austauschmit den Mitgliedern des Advisory Boards erlaubt es uns, zusätzlichenMehrwert bspw. bei der Bewertung von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen undInvestitionsmöglichkeiten für unsere Investoren zu generieren."Über YIELCO Investments AGYIELCO ist ein unabhängiger, weltweit tätiger, spezialisierter Investor undService-Anbieter im Bereich Alternativer Anlagen. Die Gesellschaft betreutper Q1 2020 über 3,8 Mrd. EUR an Kapitalzusagen von institutionellenInvestoren und Family Offices für die Segmente Infrastruktur, Private Debtund Private Equity. YIELCO Investments AG
Promenadeplatz 12/3 80333 München Deutschland
www.yielco.com

22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.