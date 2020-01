DGAP-NVR: creditshelf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

16.01.2020 - 16:57 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP Total Voting Rights Announcement: creditshelf Aktiengesellschaft /Total Voting Rights Announcementcreditshelf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG[the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-widedistribution2020-01-16 /Total Voting Rights Announcement transmitted by DGAP - a service of EQSGroup AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.*Publication of total number of voting rights**1. Details of issuer*++|creditshelf Aktiengesellschaft||Mainzer Landstrasse 33a ||60329 Frankfurt/Main ||Germany |++*2. Type of capital measure*+-+++| |Type of capital measure |Date of status / date of || | |effect |+-+++| |*Conditional capital increase* | || |(Sec. 41 para. 2 WpHG) | |+-+++|X|*Other capital measure* (Sec. 41 |16 Jan 2020 || |para. 1 WpHG) | |+-+++*3. New total number of voting rights:*++|1.353.224|++2020-01-16 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements,Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.deLanguage: EnglishCompany: creditshelf AktiengesellschaftMainzer Landstrasse 33a60329 Frankfurt/MainGermanyInternet: www.creditshelf.comEnd of News DGAP News Service954879 2020-01-16(END) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)