DGAP-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 31.12.2019, 11:00 Uhr CET/CEST - Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

02.01.2020 - 11:38 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.

DGAP Gesamtstimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaAKorrektur der Veröffentlichung vom 31.12.2019,Uhr CET/CEST -Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechtenach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung2020-01-02 /Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Korrektur einer Veröffentlichung vom 31.12.2019**1. Angaben zum Emittenten*++|Fresenius SE & Co. KGaA ||Else-Kröner-Straße 1||61352 Bad Homburg v.d.H. ||Deutschland |++*2. Art der Kapitalmaßnahme*+-+++| |Art der Kapitalmaßnahme |Stand zum / Datum der || | |Wirksamkeit |+-+++|X|*Ausgabe von Bezugsaktien* (§|31.12.2019 || |41 Abs. 2 WpHG) | |+-+++| |*Sonstige | || |Kapitalmaßnahme* (§ 41 | || |Abs. 1 WpHG) | |+-+++*3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:*++|557379979|++2020-01-02 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Fresenius SE & Co. KGaAElse-Kröner-Straße 161352 Bad Homburg v.d.H.DeutschlandInternet: www.fresenius.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service945903 2020-01-02(END) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)