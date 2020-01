DGAP-PVR: artnet AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.01.2020 - 20:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP Stimmrechtsmitteilung: artnet AGartnet AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung2020-01-14 /Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mit Stimmrechtsmitteilung vom 20. Dezember 2019 hat Herr Rüdiger K. Weng,Deutschland, der artnet AG mitgeteilt, dass der ihm zugerechneteStimmrechtsanteil aus Aktien an der artnet AG die Schwelle von 10%überschritten und an diesem Tag 10,21% betragen habe. LautStimmrechtsmitteilung entfallen 10,03% der Stimmrechte auf direkt von derWeng Fine Art AG gehaltene Aktien und werden von dieser an die Rüdiger K.Weng A + A GmbH sowie von dieser an Herrn Rüdiger K. Weng zugerechnet.Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 20. Dezember 2019 hatHerr Rüdiger K. Weng am 14. Januar 2020, handelnd für sich selbst sowiesowohl als Vorstand für die Weng Fine Art AG als auch als Geschäftsführerfür die Rüdiger K. Weng A+A GmbH, den Vorstand der artnet AG gemäß § 43WpHG über Folgendes informiert:Gemäß § 43 WpHG teilen die Unterzeichner im Nachgang zu derStimmrechtsmitteilung vom 20.12.2019 hinsichtlich der mit dem Erwerb derStimmrechte verfolgten Ziele Folgendes mit:1. Die Investition kann abhängig von dem Börsenkurs und der Lage der artnetAG der Umsetzung strategischer Ziele und/oder der Erzielung vonHandelsgewinnen dienen.2. Die Unterzeichner beabsichtigen derzeit nicht, innerhalb der nächstenzwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise ineinem Umfang von mehr als 3% zu erlangen. Es kann aber nicht ausgeschlossenwerden, dass die Unterzeichner bei einem niedrigen Börsenkurs oder günstigenErwerbsmöglichkeiten außerhalb der Börse darüberhinausgehendeStimmrechte erwerben.3. Die Unterzeichner streben keine Einflussnahme auf die Besetzung desVorstands oder des Aufsichtsrats der artnet AG an.4. Die Unterzeichner streben keine wesentliche Änderung derKapitalstruktur der artnet AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnisvon Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel teilen die Unterzeichnermit, dass es sich um Eigenmittel der Weng Fine Art AG aus ihrem Cash Flowhandelt.Berlin, 14. Januar 2020Der Vorstandartnet AGOranienstr. 16410969 BerlinDeutschland2020-01-14 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: artnet AGOranienstraße 16410969 BerlinDeutschlandInternet: www.artnet.deEnde der Mitteilung DGAP News-Service953581 2020-01-14(END) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)