DGAP-PVR: Aves One AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Aves One AGAves One AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung2020-01-14 /Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein K.d.ö.R., Düsseldorf,Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 13.01.2020 imZusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelleoder einer höheren Schwelle vom 23.12.2019 über Folgendes informiert:· Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinn.· Der Meldepflichtige beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölfMonate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zuerlangen.· Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung vonVerwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.· Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung derKapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf dasVerhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.· Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% umEigenmittel, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs derStimmrechte eingesetzt hat.2020-01-14 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Aves One AGGroße Elbstrasse 6122767 HamburgDeutschlandInternet: www.avesone.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service953185 2020-01-14(END) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)