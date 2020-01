DGAP-PVR: Axel Springer SE: Veröffentlichung -2

03.01.2020 - 17:06 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-PVR: Axel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: Axel Springer SEAxel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung2020-01-03 /Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service derEQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Stimmrechtsmitteilung**1. Angaben zum Emittenten*+++|Name: |Axel Springer SE |+++|Straße, Hausnr.: |Axel-Springer-Straße 65|+++|PLZ: |10888 |+++|Ort: |Berlin || |Deutschland |+++|Legal Entity Identifier (LEI):|529900PXZU3YHO6HMD80 |+++*2. Grund der Mitteilung*+-++| |Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |+-++| |Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |+-++| |Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |+-++|X|Sonstiger Grund: || |Freiwillige Konzernmeldung mit Schwellenberührung auf Ebene || |Tochterunternehmen |+-++*3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen*++|Juristische Person: KKR Management LLP ||Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte ||Staaten von Amerika |++*4. Namen der Aktionäre*mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.++|Traviata B.V., Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH||& Co, Dr. h.c. Friede Springer |++*5. Datum der Schwellenberührung:*++|01.01.2020|++*6. Gesamtstimmrechtsanteile*++++++| | Anteil| Anteil| Summe| Gesamtzahl der|| |Stimmrechte|Instrument| Anteile| Stimmrechte|| | (Summe| e|(Summe 7.a.| nach § 41 WpHG|| | 7.a.)| (Summe| + 7.b.)| || | | 7.b.1.+| | || | | 7.b.2.)| | |++++++|neu | 89,73 %| 51,46 %| 95,74 %| 107895311|++++++|letzte | 89,73 %| 51,46 %| 95,74 %| /||Mitteilung | | | | |++++++*7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen**a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)*++++++|ISIN | absolut | in % |++++++| | direkt|zugerechnet| direkt|zugerechnet|| |(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|++++++|DE0005501357| 0| 55913616| 0 %| 51,82 %|++++++|DE0005754238| 0| 40902000| 0 %| 37,91 %|++++++|*Summe* | 96815616 | 89,73 % |++++++*b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*++++++|Art des |Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte||Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit | absolut| in %|++++++|Vorkaufsrecht |n/a |n/a | 6484234| 6,01 %|++++++|Vorerwerbsrecht|n/a |n/a | 2128523| 1,97 %|++++++| | |*Summe* | 8612757| 7,98 %|++++++*b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG*+++++++|Art des |Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte||Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder | absolut| in %|| | | |physische | | || | | |Abwicklung | | |+++++++|Verkaufsoption |31.03.2020|n/a |Physisch | 6484234| 6,01 %|+++++++|Vorerwerbsrecht|n/a |frühestens 5 Jahre|Physisch | 46907558| 43,48 %|| | |nach dem | | | || | |18.12.2019 | | | |+++++++| | | |*Summe* | 53391792| 49,48 %|+++++++*8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen*+-++| |Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch || |beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die || |Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen || |Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |+-++|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der|| |obersten beherrschenden Person oder dem obersten || |beherrschenden Unternehmen: |+-+++++++|Unternehmen | Stimmrechte in| Instrumente in|Summe in %,|| | %, wenn 3% oder| %, wenn 5% oder| wenn 5%|| | höher| höher| oder höher|+++++|KKR Management | %| %| %||LLP | | | |+++++|KKR & Co. Inc | %| %| %|+++++|KKR Group | %| %| %||Holdings Corp. | | | |+++++|KKR Group | %| %| %||Partnership L.P.| | | |+++++|KKR Europe V | %| %| %||Holdings Limited| | | |+++++|KKR Europe V S.à| %| %| %||r.l. | | | |+++++|KKR Associates | %| %| %||Europe V SCSp | | | |+++++|KKR European | %| %| %||Fund V (USD) | | | ||SCSp | | | |+++++|KKR Traviata | %| %| %||Aggregator GP | | | ||LLC | | | |+++++|KKR Traviata | %| %| %||Aggregator L.P. | | | |+++++|Traviata I S.à | %| %| %||r.l. | | | |+++++|Traviata II S.à | 89,73 %| 51,46 %| 95,74 %||r.l. | | | |+++++(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)|Traviata B.V. | 89,73 %| 51,46 %| 95,74 %|+++++*9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG*(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:++++|Anteil Stimmrechte|Anteil Instrumente|Summe Anteile|++++| %| %| %|++++*10. Sonstige Informationen:*++|Abgestimmtes Stimmrechtsverhalten zwischen Traviata B.V., ||Traviata II S.à r.l., Dr. h.c. Friede Springer, Friede ||Springer GmbH & Co. KG, Axel Springer Gesellschaft für ||Publizistik GmbH & Co, Dr. Mathias Döpfner ||(einschließlich aller von ihm direkt und indirekt ||gehaltenen Aktien) und Epiktet GmbH & Co. KG. Das ||Vorkaufsrecht und die Verkaufsoption beziehen sich auf die ||gleichen Stimmrechte. Das Vorerwerbsrecht bezieht sich auf die||gleichen Stimmrechte, die gemäß § 34 Abs. 2 WpHG ||(abgestimmtes Stimmrechtsverhalten) zugerechnet werden. KKR ||Management LLC wurde formgewechselt in KKR Management LLP. KKR||Fund Holdings GP Limited ist aus der Kette der ||Tochterunternehmen ausgeschieden. KKR Fund Holdings L.P. wurde||umfirmiert in KKR Group Partnership L.P. |++Datum++|03.01.2020|++2020-01-03