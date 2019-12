DGAP-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § -6

23.12.2019 - 15:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 20 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: Covestro AGCovestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung2019-12-23 /Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Serviceder EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Stimmrechtsmitteilung**1. Angaben zum Emittenten*+++|Name: |Covestro AG |+++|Straße, Hausnr.: |Kaiser-Wilhelm-Allee 60|+++|PLZ: |51373 |+++|Ort: |Leverkusen || |Deutschland |+++|Legal Entity Identifier (LEI):|3912005AWHKLQ1CPLV11 |+++*2. Grund der Mitteilung*+-++|X|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |+-++| |Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |+-++| |Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |+-++|X|Sonstiger Grund: || |Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf|| |Ebene Tochterunternehmen |+-++*3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen*++|Juristische Person: BlackRock, Inc. ||Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte ||Staaten von Amerika |++*4. Namen der Aktionäre*mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.++||++*5. Datum der Schwellenberührung:*++|18.12.2019|++*6. Gesamtstimmrechtsanteile*++++++| | Anteil| Anteil| Summe| Gesamtzahl der|| |Stimmrechte|Instrument| Anteile| Stimmrechte|| | (Summe| e|(Summe 7.a.| nach § 41 WpHG|| | 7.a.)| (Summe| + 7.b.)| || | | 7.b.1.+| | || | | 7.b.2.)| | |++++++|neu | 5,08 %| 0,18 %| 5,26 %| 183000000|++++++|letzte | 5,05 %| 0,21 %| 5,26 %| /||Mitteilung | | | | |++++++*7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen**a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)*++++++|ISIN | absolut | in % |++++++| | direkt|zugerechnet| direkt|zugerechnet|| |(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|++++++|DE0006062144| 0| 9302965| 0 %| 5,08 %|++++++|US22304D2071| 0| 24| 0 %| 0,00001 %|++++++|*Summe* | 9302989 | 5,08 % |++++++*b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*++++++|Art des Instruments |Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte|| |/ Verfall |/ Laufzeit | absolut| in %|++++++|Rückübertragungsanspruch|N/A |N/A | 80804| 0,04 %||aus Wertpapierleihe | | | | |++++++| | |*Summe* | 80804| 0,04 %|++++++*b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG*+++++++|Art des |Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte||Instrume|/ Verfall |/ Laufzeit |oder | absolut| in %||nts | | |physische | | || | | |Abwicklung | | |+++++++|Contract|N/A |N/A |Bar | 242146| 0,13 %||for | | | | | ||Differen| | | | | ||ce | | | | | |+++++++| | | |*Summe* | 242146| 0,13 %|+++++++*8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen*+-++| |Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch || |beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die || |Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen || |Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |+-++|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der|| |obersten beherrschenden Person oder dem obersten || |beherrschenden Unternehmen: |+-+++++++|Unternehmen | Stimmrechte in| Instrumente in|Summe in %,|| | %, wenn 3% oder| %, wenn 5% oder| wenn 5%|| | höher| höher| oder höher|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|Trident Merger | %| %| %||LLC | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Investment | | | ||Management, LLC | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Capital | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Advisors, LLC | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)DJ DGAP-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § -2-|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||4, LLC | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||6, LLC | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Delaware | | | ||Holdings Inc. | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||(Singapore) | | | ||Holdco Pte. Ltd.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||(Singapore) | | | ||Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||4, LLC | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||6, LLC | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Delaware | | | ||Holdings Inc. | | | |+++++|BlackRock Fund | %| %| %||Advisors | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||4, LLC | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||6, LLC | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Delaware | | | ||Holdings Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Institutional | | | ||Trust Company, | | | ||National | | | ||Association | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Australia Holdco| | | ||Pty. Ltd. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Investment | | | ||Management | | | ||(Australia) | | | ||Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||(Singapore) | | | ||Holdco Pte. Ltd.| | | |+++++|BlackRock HK | %| %| %||Holdco Limited | | | |+++++|BlackRock Asset | %| %| %||Management North| | | ||Asia Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)DJ DGAP-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § -3-+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||4, LLC | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||6, LLC | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Delaware | | | ||Holdings Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Institutional | | | ||Trust Company, | | | ||National | | | ||Association | | | |+++++|SAE Liquidity | %| %| %||Fund (GenPar), | | | ||LLC | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Canada| %| %| %||Holdings LP | | | |+++++|BlackRock Canada| %| %| %||Holdings ULC | | | |+++++|BlackRock Asset | %| %| %||Management | | | ||Canada Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||(Singapore) | | | ||Holdco Pte. Ltd.| | | |+++++|BlackRock HK | %| %| %||Holdco Limited | | | |+++++|BlackRock Lux | %| %| %||Finco S. a r.l. | | | |+++++|BlackRock Japan | %| %| %||Holdings GK | | | |+++++|BlackRock Japan | %| %| %||Co., Ltd. | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)DJ DGAP-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § -4-|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Finance Europe | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||(Netherlands) | | | ||B.V. | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Finance Europe | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Advisors (UK) | | | ||Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Luxembourg | | | ||Holdco S.a.r.l. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||(Luxembourg) | | | ||S.A. | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Life | %| %| %|(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)DJ DGAP-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § -5-|Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Finance Europe | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Investment | | | ||Management (UK) | | | ||Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Luxembourg | | | ||Holdco S.a.r.l. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Investment | | | ||Management | | | ||Ireland Holdings| | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Asset | %| %| %||Management | | | ||Ireland Limited | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Luxembourg | | | ||Holdco S.a.r.l. | | | |+++++|BlackRock UK | %| %| %||Holdco Limited | | | |+++++|BlackRock Asset | %| %| %||Management | | | ||Schweiz AG | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Finance Europe | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Investment | | | ||Management (UK) | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Fund | %| %| %||Managers Limited| | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Finance Europe | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Investment | | | ||Management (UK) | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Asset | %| %| %||Management | | | ||Deutschland AG | | | |+++++|- | %| %| %|+++++|BlackRock, Inc. | %| %| %|+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||2, Inc. | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Financial | | | ||Management, Inc.| | | |+++++|BlackRock | %| %| %||International | | | ||Holdings, Inc. | | | |+++++|BR Jersey | %| %| %||International | | | ||Holdings L.P. | | | |+++++|BlackRock Holdco| %| %| %||3, LLC | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||1 LP | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay Finco | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Cayman| %| %| %||West Bay IV | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Group | %| %| %||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Finance Europe | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock | %| %| %||Investment | | | ||Management (UK) | | | ||Limited | | | |+++++|BlackRock Asset | %| %| %||Management | | | ||Deutschland AG | | | |+++++|iShares (DE) I | %| %| %||Investmentaktien| | | ||gesellschaft mit| | | ||Teilgesellschaft| | | ||svermögen | | | |+++++|- | %| %| %|+++++*9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG*(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:++++|Anteil Stimmrechte|Anteil Instrumente|Summe Anteile|++++| %| %| %|++++*10. Sonstige Informationen:*++||++Datum++|23.12.2019|++2019-12-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)