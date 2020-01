DGAP-PVR: MAN SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.01.2020 - 13:35 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP Stimmrechtsmitteilung: MAN SEMAN SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung2020-01-21 /Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*MAN SE**München**Bekanntmachung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG *Der MAN SE wurde mit Schreiben vom 20. Januar 2020, eingegangen am selbenTag, folgende Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG übermittelt:'wir nehmen Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung von Herrn Dr. Hans MichelPiëch, Österreich, (der *Mitteilende*) vom 16. Dezember 2019, mit dermitgeteilt wurde, dass der Stimmrechtsanteil der VOLKSWAGEN FINANCELUXEMBURG S.A. mit Sitz in Route d'Arlon 19-21, 8009 Strassen, Luxemburg, ander Emittentin am 13. Dezember 2019 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %,20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten hat und der gesamteStimmrechtsanteil nunmehr 94,68 % (das entspricht 133.474.284 Stimmrechten)beträgt.Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen Namens und im Auftrag desMitteilenden gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ergänzend Folgendes mit:Das Überschreiten der Stimmrechtsschwellen beruht auf einer mittelbarenÜbertragung der Beteiligung an der MAN SE durch Übertragung derAktien an der TRATON SE innerhalb des Volkswagen-Konzerns.*1) Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele:**a)* Der dem Überschreiten der Stimmrechtsschwellen zugrunde liegendeSachverhalt dient weder der Erzielung von Handelsgewinnen noch der Umsetzungstrategischer Ziele.*b)* Der Mitteilende beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächstenzwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zuerlangen. Ein etwaiger Erwerb weiterer Stimmrechte aufgrund Zurechnung ausAktien, die durch Unternehmen des Volkswagen-Konzerns erworben werden,bleibt hiervon unberührt.*c)* Der Mitteilende strebt derzeit keine weitere Einflussnahme auf dieBesetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Emittentinan, die über das bereits bestehende Maß an Einflussnahmemöglichkeitenim Rahmen des rechtlich Zulässigen hinausgeht.*d)* Der Mitteilende strebt in seiner Funktion als mittelbarer Aktionärderzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Emittentinan, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- undFremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.*2) Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:*Der Erwerb von Stimmrechten beruht auf einer mittelbaren Übertragungder Beteiligung an der MAN SE durch Übertragung der Aktien an derTRATON SE innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Eigen- oder Fremdmittel hat derMitteilende zur Finanzierung des Erwerbs von Stimmrechten nichtaufgewendet.'*München, im Januar2020**MAN SE*2020-01-21 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: MAN SEDachauer Str. 64180995 MünchenDeutschlandInternet: www.corporate.man.euEnde der Mitteilung DGAP News-Service957851 2020-01-21(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)