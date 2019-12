DGAP-PVR: Scout24 AG: Veröffentlichung gemäß § 40 -2

27.12.2019 - 17:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-PVR: Scout24 AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: Scout24 AGScout24 AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung2019-12-27 /Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Stimmrechtsmitteilung**1. Angaben zum Emittenten*+++|Name: |Scout24 AG |+++|Straße, Hausnr.: |Bothestr. 11-15 |+++|PLZ: |81675 |+++|Ort: |München || |Deutschland |+++|Legal Entity Identifier (LEI):|5493007EIKM2ENQS7U66|+++*2. Grund der Mitteilung*+-++| |Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten|+-++|X|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |+-++| |Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |+-++| |Sonstiger Grund: |+-++*3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen*++|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Paul E. Singer||Geburtsdatum: 22.08.1944 |++*4. Namen der Aktionäre*mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.++||++*5. Datum der Schwellenberührung:*++|20.12.2019|++*6. Gesamtstimmrechtsanteile*++++++| | Anteil| Anteil| Summe| Gesamtzahl der|| |Stimmrechte|Instrument| Anteile| Stimmrechte|| | (Summe| e|(Summe 7.a.| nach § 41 WpHG|| | 7.a.)| (Summe| + 7.b.)| || | | 7.b.1.+| | || | | 7.b.2.)| | |++++++|neu | 0,00 %| 4,91 %| 4,91 %| 107600000|++++++|letzte | 0,00 %| 7,49 %| 7,49 %| /||Mitteilung | | | | |++++++*7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen**a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)*++++++|ISIN | absolut | in % |++++++| | direkt|zugerechnet| direkt|zugerechnet|| |(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|++++++|DE000A12DM80| | | %| %|++++++|*Summe* | | % |++++++*b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*++++++|Art|Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte in %||des|/ Verfall |/ Laufzeit | absolut| ||Ins| | | | ||tru| | | | ||men| | | | ||ts | | | | |++++++| | | | | %|++++++| | |*Summe* | | %|++++++*b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG*+++++++|Art |Fälligkeit|Ausübungs­zeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte||des |/ Verfall |/ Laufzeit |oder | absolut| in %||Inst| | |physische | | ||rume| | |Abwicklung | | ||nts | | | | | |+++++++|SWAP|04.10.2024| |Bar | 5283160| 4,91 %|+++++++| | | |*Summe* | 5283160| 4,91 %|+++++++*8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen*+-++| |Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch || |beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die || |Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen || |Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |+-++|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der|| |obersten beherrschenden Person oder dem obersten || |beherrschenden Unternehmen: |+-++Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %,%, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5%höher höher oder höherPaul E. Singer % % %Elliott % % %InternationalAdvisors GP LLCElliott % % %InternationalSpecial GP, LLCHambledon, Inc. % % %Elliott % % %International,L.P.Paul E. Singer % % %Elliott % % %InternationalCapital AdvisorsInc.Elliott % % %InternationalSpecial GP, LLCHambledon, Inc. % % %Elliott % % %International,L.P.Paul E. Singer % % %Elliott Advisors % % %GP LLCElliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Advisors % % %GP LLCElliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Advisors % % %GP LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Advisors % % %GP LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Advisors % % %GP LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Advisors % % %GP LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Braxton % % %Associates, Inc.Elliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Braxton % % %Associates, Inc.Elliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Braxton % % %Associates, Inc.Elliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Braxton % % %Associates, Inc.Elliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Asset % % %Management LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Asset % % %Management LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott Special % % %GP, LLCElliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Asset % % %Management LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott % % %Associates, L.P.The Liverpool % % %LimitedPartnershipPaul E. Singer % % %Elliott Asset % % %Management LLCElliott Capital % % %Advisors, L.P.Elliott % % %Associates, L.P.Liverpool % % %Associates, Ltd.The Liverpool % % %LimitedPartnership*9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG*(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:++++|Anteil Stimmrechte|Anteil Instrumente|Summe Anteile|++++| %| %| %|++++*10. Datum

27.12.2019

2019-12-27 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Scout24 AGBothestr. 11-1581675 MünchenDeutschlandInternet: www.scout24.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service943959 2019-12-27