DGAP-Stimmrechte: Aves One AG (deutsch)

14.01.2020 - 20:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Aves One AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: Aves One AGAves One AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung14.01.2020 / 20:10Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein K.d.ö.R., Düsseldorf,Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 13.01.2020 im Zusammenhang mitder Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höherenSchwelle vom 23.12.2019 über Folgendes informiert:* Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinn.* Der Meldepflichtige beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölfMonate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zuerlangen.* Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung vonVerwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.* Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung derKapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf dasVerhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitikan.* Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% umEigenmittel, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs derStimmrechte eingesetzt hat.14.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Aves One AGGroße Elbstrasse 6122767 HamburgDeutschlandInternet: www.avesone.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service953185 14.01.2020Quelle: dpa-AFX