DGAP-Stimmrechte: Axel Springer SE (deutsch)

Axel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: Axel Springer SE Axel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 03.01.2020 / 17:06 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Name: Axel Springer SE Straße, Hausnr.: Axel-Springer-Straße 65 PLZ: 10888 Ort: Berlin Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900PXZU3YHO6HMD80 2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmeldung mit Schwellenberührung auf Ebene Tochterunternehmen 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: KKR Management LLP Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Traviata B.V., Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co, Dr. h.c. Friede Springer 5. Datum der Schwellenberührung: 01.01.2020 6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.) neu 89,73 % 51,46 % 95,74 % 107895311 letzte 89,73 % 51,46 % 95,74 % / Mittei- lung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE0005501357 0 55913616 0 % 51,82 % DE0005754238 0 40902000 0 % 37,91 % Summe 96815616 89,73 % b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % Vorkaufs- n/a n/a 6484234 6,01 % recht Vorerwerbs- n/a n/a 2128523 1,97 % recht Summe 8612757 7,98 % b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Fälligkeit Ausübungszeit- Barausgleich Stimm- Stimm- Instru- / Verfall raum / Laufzeit oder physische rechte rechte ments Abwicklung absolut in % Verkaufs- 31.03.2020 n/a Physisch 6484234 6,01 % option Vorer- n/a frühestens 5 Physisch 46907558 43,48 werbs- Jahre nach dem % recht 18.12.2019 Summe 53391792 49,48 % 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder höher KKR Management % % % LLP KKR & Co. Inc % % % KKR Group % % % Holdings Corp. KKR Group % % % Partnership L.P. KKR Europe V % % % Holdings Limited KKR Europe V % % % S.à r.l. KKR Associates % % % Europe V SCSp KKR European % % % Fund V (USD) SCSp KKR Traviata % % % Aggregator GP LLC KKR Traviata % % % Aggregator L.P. Traviata I S.à % % % r.l. Traviata II S.à 89,73 % 51,46 % 95,74 % r.l. Traviata B.V. 89,73 % 51,46 % 95,74 % 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % % 10. Sonstige Informationen: Abgestimmtes Stimmrechtsverhalten zwischen Traviata B.V., Traviata II S.à r.l., Dr. h.c. Friede Springer, Friede Springer GmbH & Co. KG, Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co, Dr. Mathias Döpfner (einschließlich aller von ihm direkt und indirekt gehaltenen Aktien) und Epiktet GmbH & Co. KG. Das Vorkaufsrecht und die Verkaufsoption beziehen sich auf die gleichen Stimmrechte. Das Vorerwerbsrecht bezieht sich auf die gleichen Stimmrechte, die gemäß § 34 Abs. 2 WpHG (abgestimmtes Stimmrechtsverhalten) zugerechnet werden. KKR Management LLC wurde formgewechselt in KKR Management LLP. KKR Fund Holdings GP Limited ist aus der Kette der Tochterunternehmen ausgeschieden. KKR Fund Holdings L.P. wurde umfirmiert in KKR Group Partnership L.P. Datum 03.01.2020 03.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Axel Springer SE Axel-Springer-Straße 65 10888 Berlin Deutschland Internet: www.axelspringer.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 946411 03.01.2020 ° Quelle: dpa-AFX