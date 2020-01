DGAP-Stimmrechte: Axel Springer SE (deutsch)

21.01.2020 - 18:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Axel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: Axel Springer SEAxel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung21.01.2020 / 18:41Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Berlin, 21. Januar 2020Herr Dr. Mathias Döpfner und die Epiktet GmbH & Co. KG haben der AxelSpringer SE gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:'Am 20. Dezember 2019 habe ich, Herr Dr. Mathias Döpfner, dieSchwellenüberschreitung von 75% der Stimmrechte an der Axel Springer SE,Berlin, mitgeteilt. Von mir, Herrn Dr. Mathias Döpfner, und der Epiktet GmbH& Co. KG (der Mitteilende) werden Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG die mit demErwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerbverwendeten Mittel wie folgt mitgeteilt:Das Überschreiten der Stimmrechtsschwellen ist zurückzuführen auf eineZurechnung von Stimmrechten aufgrund eines abgestimmtenStimmrechtsverhaltens (acting in concert) und den Erwerb von Instrumenten(Vorerwerbsrechte auf Aktien mit Stimmrechten) durch den Mitteilendenaufgrund schuldrechtlicher Vereinbarungen mit Dritten.1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG)1.1 Die Investition in die Axel Springer SE dient der Umsetzungstrategischer Ziele.1.2 Der Mitteilende beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölf Monateweitere Stimmrechte der Axel Springer SE durch Erwerb oder auf sonstigeWeise zu erlangen. Aufgrund des abgestimmten Stimmrechtsverhaltens zwischenTraviata B.V., Traviata II S.à r.l., Dr. h.c. Friede Springer, FriedeSpringer GmbH & Co. KG, Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH &Co, Dr. Mathias Döpfner (einschließlich aller von ihm direkt oder indirektgehaltenen Aktien) und Epiktet GmbH & Co. KG können dem Mitteilenden jedochweitere Stimmrechte, die diese Personen zukünftig erwerben oder auf sonstigeWeise erlangen, zuzurechnen sein.1.3 Der Mitteilende strebt an, auf die Besetzung des Leitungsorgans und desAufsichtsorgans der Axel Springer SE Einfluss zu nehmen. Hierzu wird aufZiffer 8.2.5 b) und c) der Angebotsunterlage der Traviata II S.à r.l. an dieAktionäre der Axel Springer SE vom 4. Juli 2019 verwiesen.1.4 Der Mitteilende strebt keine Änderung der Kapitalstruktur der AxelSpringer SE an.2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)Es wurden von dem Mitteilenden keine Eigen- oder Fremdmittel zum Erwerb derStimmrechte aufgewendet. Kosten im Zusammenhang mit den Vereinbarungen, diezu dem abgestimmten Stimmrechtsverhalten führen (vgl. Ziffer 1.2) wurden ausEigenmitteln bestritten.'21.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Axel Springer SEAxel-Springer-Straße 6510888 BerlinDeutschlandInternet: www.axelspringer.deEnde der Mitteilung DGAP News-Service958011 21.01.2020Quelle: dpa-AFX