DGAP-Stimmrechte: LEG Immobilien AG (deutsch)

LEG Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien AGLEG Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung09.01.2020 / 16:22Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: LEG Immobilien AGStraße, Hausnr.: Hans-Böckler-Straße 38PLZ: 40476Ort: DüsseldorfDeutschlandLegal Entity Identifier (LEI): 391200SO40AKONBO0Z962. Grund der MitteilungX Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenX Erwerb bzw. Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteX Sonstiger Grund:freiwillige Konzernmitteilung wegen Schwellenberührung auf EbeneTochterunternehmen3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: BlackRock, Inc.Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staatenvon Amerika4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:02.01.20206. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl derStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG7.b.2.)neu 7,64 % 0,04 % 7,68 % 69009836letzte 7,51 % 0,11 % 7,62 % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)DE000LEG1110 0 5270884 0 % 7,64 %Summe 5270884 7,64 %b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm-/ Verfall raum / te rechteLaufzeit absolut in %Rückübertragungsan- N/A N/A 17692 0,03 %spruch ausWertpapierleiheSumme 17692 0,03 %b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fällig- Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-Instru- keit / zeitraum / oder physische rechte rechtements Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %Contract N/A N/A Bar 8097 0,01 %forDifferenceSumme 8097 0,01 %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte desEmittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittentenzugerechnet werden.X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte Instrumente Summe in %,in %, wenn 3% in %, wenn 5% wenn 5%oder höher oder höher oder höherBlackRock, Inc. % % %Trident Merger LLC % % %BlackRock Investment % % %Management, LLC- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock Realty Advisors, % % %Inc.- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock Capital Holdings, % % %Inc.BlackRock Advisors, LLC % % %- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock (Singapore) Holdco % % %Pte. Ltd.BlackRock (Singapore) % % %Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock Holdco 4, LLC % % %BlackRock Holdco 6, LLC % % %BlackRock Delaware Holdings % % %Inc.BlackRock Fund Advisors % % %- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock Holdco 4, LLC % % %BlackRock Holdco 6, LLC % % %BlackRock Delaware Holdings % % %Inc.BlackRock Institutional % % %Trust Company, NationalAssociation- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Australia Holdco % % %Pty. Ltd.BlackRock Investment % % %Management (Australia)Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock (Singapore) Holdco % % %Pte. Ltd.BlackRock HK Holdco Limited % % %BlackRock Asset Management % % %North Asia Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Canada Holdings LP % % %BlackRock Canada Holdings % % %ULCBlackRock Asset Management % % %Canada Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock (Singapore) Holdco % % %Pte. Ltd.BlackRock HK Holdco Limited % % %BlackRock Lux Finco S. a % % %r.l.BlackRock Japan Holdings GK % % %BlackRock Japan Co., Ltd. % % %- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock International % % %Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Finance Europe % % %LimitedBlackRock (Netherlands) B.V. % % %- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Finance Europe % % %LimitedBlackRock Advisors (UK) % % %Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Luxembourg Holdco % % %S.a.r.l.BlackRock (Luxembourg) S.A. % % %- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock International % % %LimitedBlackRock Life Limited % % %- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Finance Europe % % %LimitedBlackRock Investment % % %Management (UK) Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Luxembourg Holdco % % %S.a.r.l.BlackRock Investment % % %Management Ireland HoldingsLimitedBlackRock Asset Management % % %Ireland Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Luxembourg Holdco % % %S.a.r.l.BlackRock UK Holdco Limited % % %BlackRock Asset Management % % %Schweiz AG- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Finance Europe % % %LimitedBlackRock Investment % % %Management (UK) LimitedBlackRock Fund Managers % % %Limited- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Finance Europe % % %LimitedBlackRock Investment % % %Management (UK) LimitedBlackRock Asset Management % % %Deutschland AG- % % %BlackRock, Inc. % % %BlackRock Holdco 2, Inc. % % %BlackRock Financial % % %Management, Inc.BlackRock International % % %Holdings, Inc.BR Jersey International % % %Holdings L.P.BlackRock Holdco 3, LLC % % %BlackRock Cayman 1 LP % % %BlackRock Cayman West Bay % % %Finco LimitedBlackRock Cayman West Bay IV % % %LimitedBlackRock Group Limited % % %BlackRock Finance Europe % % %LimitedBlackRock Investment % % %Management (UK) LimitedBlackRock Asset Management % % %Deutschland AGiShares (DE) I % % %InvestmentaktiengesellschaftmitTeilgesellschaftsvermögen- % % %9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile% % %10. Sonstige Informationen:Datum07.01.202009.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: LEG Immobilien AGHans-Böckler-Straße 3840476 DüsseldorfDeutschlandInternet: www.leg.agEnde der Mitteilung DGAP News-Service950503 09.01.2020Quelle: dpa-AFX