DGAP-Stimmrechte: NFON AG (deutsch)

NFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: NFON AGNFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung07.01.2020 / 14:46Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Gemäß § 43 WpHG haben Herr Florian Schuhbauer einschließlich seinerTochtergesellschaften Active Ownership Advisors GmbH, Active OwnershipCapital S.à.r.l., Active Ownership Corporation S.à.r.l. und Active OwnershipFund SICAV-FIS SCS und Herr Klaus Röhrig einschließlich seinerTochtergesellschaften Tamlino Investments Ltd., Tamlino Import & AdvisoryLP, Active Ownership Investments Ltd., Active Ownership Capital S.à.r.l.,Active Ownership Corporation S.à.r.l. und Active Ownership Fund SICAV-FISSCS (Herr Schuhbauer zusammen mit seinen vorgenannten Tochtergesellschaftensowie Herr Röhrig zusammen mit seinen vorgenannten Tochtergesellschaftennachfolgend gemeinsam als die 'Mitteilenden' bezeichnet) uns am 6. Januar2020 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelleoder einer höheren Schwelle vom 4. Dezember 2019 (Stimmrechtsmitteilung vom9. Dezember 2019) über Folgendes informiert:1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte, § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG1.1 Die Investition dient jeweils der Umsetzung strategischer Ziele.1.2 Die Mitteilenden beabsichtigen, in Abhängigkeit von der Entwicklung desBörsenkurses und der operativen Entwicklung der NFON AG, innerhalb dernächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder sonstige Weisezu erlangen.1.3 Die Mitteilenden streben eine ihrer Beteiligung angemessene Repräsentanzim Aufsichtsrat der NFON AG an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung desVorstandes der NFON AG wird aktuell nicht angestrebt.1.4 Die Mitteilenden befürworten grundsätzlich weitere Kapitalerhöhungen,sofern diese von der Gesellschaft für das weitere Wachstum für notwendiggehalten werden. Darüber hinaus werden derzeit keine wesentlichen Änderungender Kapitalstruktur der NFON AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnisvon Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik angestrebt.2. Herkunft der zum Kauf der Stimmrechte verwendeten Mittel, § 43 Abs. 1Satz 4 WpHG- Die Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS hat ausschließlich Eigenmittel zurFinanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.07.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: NFON AGMachtlfinger Straße 781379 MünchenDeutschlandInternet: www.nfon.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service947989 07.01.2020Quelle: dpa-AFX