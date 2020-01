DGAP-Stimmrechte: RIB Software SE (deutsch)

07.01.2020 - 10:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

RIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: RIB Software SERIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung07.01.2020 / 10:50Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: RIB Software SEStraße, Hausnr.: Vaihinger Str. 151PLZ: 70567Ort: StuttgartDeutschlandLegal Entity Identifier (LEI): 549300TXKMFBJ0ECRO902. Grund der MitteilungX Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenErwerb bzw. Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteSonstiger Grund:3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: Bank of America CorporationRegistrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten vonAmerika4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.Merrill Lynch International5. Datum der Schwellenberührung:31.12.20196. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl derStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG7.b.2.)neu 5,46 % 2,21 % 7,68 % 51.899.298letzte 4,24 % 3,41 % 7,65 % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)DE000A0Z2XN6 0 2.836.115 0,00 % 5,46 %Summe 2.836.115 5,46 %b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %Rückforde- N/A N/A 455.243 0,88 %rungsanspruchRights of Use N/A N/A 46.811 0,09 %Summe 502.054 0,97 %b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-Instru- / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechtements Laufzeit Abwicklung absolut in %Swaps 30/03 /2020 N/A Bar 647.494 1,25 %- 08/08/2024Summe 647.494 1,25 %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte desEmittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittentenzugerechnet werden.X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höherBank of America % % %CorporationNB Holdings % % %CorporationBofAML Jersey % % %Holdings LimitedBofAML EMEA % % %Holdings 2 LimitedML UK Capital % % %Holdings LimitedMerrill Lynch 5,46 % % 7,58 %International- % % %Bank of America % % %CorporationNB Holdings % % %CorporationMerrill Lynch % % %International, LLCMerrill Lynch Group % % %Holdings I, L.L.C.BofA Securities % % %Europe SA- % % %Bank of America % % %CorporationNB Holdings % % %CorporationBofA Securities, % % %Inc.- % % %Bank of America % % %CorporationNB Holdings % % %CorporationBofA Securities, % % %Inc.Merrill Lynch % % %ProfessionalClearing Corp9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile% % %10. Sonstige Informationen:Datum06.01.202007.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: RIB Software SEVaihinger Str. 15170567 StuttgartDeutschlandInternet: www.rib-software.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service947867 07.01.2020Quelle: dpa-AFX