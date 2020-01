DGAP-Stimmrechte: RIB Software SE (deutsch)

13.01.2020 - 10:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

RIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: RIB Software SERIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung13.01.2020 / 10:00Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: RIB Software SEStraße, Hausnr.: Vaihinger Str. 151PLZ: 70567Ort: StuttgartDeutschlandLegal Entity Identifier (LEI): 549300TXKMFBJ0ECRO902. Grund der MitteilungX Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenErwerb bzw. Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteX Sonstiger Grund:freiwillige Konzernmitteilung auf Grund von Schwellenberührung aufEbene der Tochterunternehmen3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: Morgan StanleyRegistrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staatenvon Amerika4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.Morgan Stanley & Co. International plc5. Datum der Schwellenberührung:06.01.20206. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl derStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG7.b.2.)neu 5,95 % 2,23 % 8,19 % 51.899.298letzte 5,91 % 2,24 % 8,15 % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)DE000A0Z2XN6 0 3.088.467 0,00 % 5,95 %Summe 3.088.467 5,95 %b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm-/ Verfall raum / te absolut rechteLaufzeit in %Rücknahmerecht bei jederzeit jederzeit 1.121.056 2,16 %Wertpapierleihverträ-genSumme 1.121.056 2,16 %b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-Instruments / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechteLaufzeit Abwicklung absolut in %Strukturier- 03.07.2069 jederzeit Bar 7.660 0,01 %tesHandelspro-duktEquity Swap 23.03.2020 jederzeit Bar 31.011 0,06 %Summe 38.671 0,07 %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte desEmittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittentenzugerechnet werden.X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höherMorgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %Capital Management,LLCMorgan Stanley % % %Domestic Holdings,Inc.Morgan Stanley & % % %Co. LLC- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %InternationalHoldings Inc.Morgan Stanley % % %InternationalLimitedMorgan Stanley % % %Investments (UK)Morgan Stanley & 5,01 % % 5,11 %Co. Internationalplc- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %Capital Management,LLCMorgan Stanley % % %InvestmentManagement Inc.- % % %Morgan Stanley % % %MSDW Offshore % % %Equity ServicesInc.FUNDLOGIC SAS % % %9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile% % %10. Sonstige Informationen:Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Grund für die Meldung aufdie spezifische Aktivität bezieht, die an dem Tag stattfand, an demder Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde und die zurAuslösung der Meldepflicht geführt hat, und daher möglicherweise nichtmit dem Vergleich der %-Werte für neue und vorherige Meldungen imAbschnitt "Gesamtstimmrechtsanteile" übereinstimmtDatum10.01.202013.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: RIB Software SEVaihinger Str. 15170567 StuttgartDeutschlandInternet: www.rib-software.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service951779 13.01.2020Quelle: dpa-AFX