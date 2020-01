DGAP-Stimmrechte: RIB Software SE (deutsch)

16.01.2020 - 10:29 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

RIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: RIB Software SERIB Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung16.01.2020 / 10:28Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: RIB Software SEStraße, Hausnr.: Vaihinger Str. 151PLZ: 70567Ort: StuttgartDeutschlandLegal Entity Identifier (LEI): 549300TXKMFBJ0ECRO902. Grund der MitteilungErwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenX Erwerb bzw. Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteSonstiger Grund:3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staatenvon Amerika4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:10.01.20206. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl derStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG7.b.2.)neu 0,03 % 5,78 % 5,81 % 51899298letzte n/a % n/a % n/a % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)DE000A0Z2XN6 16724 % 0,03 %US74965G1022 1222 % 0,002 %Summe 17946 0,03 %b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %Rückforde- Offen 2268726 4,37 %rungsanspruchSumme 2268726 4,37 %b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-Instru- / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechtements Laufzeit Abwicklung absolut in %CFD 11.01.2030 Bar 660009 1,27 %Swap 31.12.2030 Bar 41258 0,08 %Call 31.12.2030 Bar 21702 0,04 %WarrantPut 31.12.2030 Bar 5000 0,01 %WarrantCall 05.02.2020 Bar 2963 0,01 %OptionSumme 730932 1,41 %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte desEmittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittentenzugerechnet werden.X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höherThe Goldman Sachs % % %Group, Inc.Goldman Sachs (UK) % % %L.L.C.Goldman Sachs % % %Group UK LimitedGoldman Sachs % 5,09 % 5,09 %InternationalThe Goldman Sachs % % %Group, Inc.Goldman Sachs & % % %Co. LLCThe Goldman Sachs % % %Group, Inc.Goldman, Sachs & % % %Co. WertpapierGmbHThe Goldman Sachs % % %Group, Inc.GSAM Holdings LLC % % %Goldman Sachs % % %Asset Management,L.P.The Goldman Sachs % % %Group, Inc.IMD Holdings LLC % % %United Capital % % %FinancialPartners, Inc.United Capital % % %FinancialAdvisers, LLC9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile% % %10. Sonstige Informationen:Datum15.01.202016.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: RIB Software SEVaihinger Str. 15170567 StuttgartDeutschlandInternet: www.rib-software.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service954827 16.01.2020Quelle: dpa-AFX