DGAP-Stimmrechte: Wirecard AG (deutsch)

07.01.2020 - 20:00

Wirecard AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: Wirecard AGWirecard AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung07.01.2020 / 20:00Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: Wirecard AGStraße, Hausnr.: Einsteinring 35PLZ: 85609Ort: Aschheim b. MünchenDeutschlandLegal Entity Identifier (LEI): 529900A8LX4KL0YUTH712. Grund der MitteilungErwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenX Erwerb bzw. Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteX Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteillung aufgrundSchwellenberührung auf Ebene Tochterunternehmen.3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: Morgan StanleyRegistrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staatenvon Amerika4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:27.12.20196. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl derStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG7.b.2.)neu 1,28 % 9,05 % 10,32 % 123565586letzte 1,33 % 8,97 % 10,30 % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)DE0007472060 0 1578417 0,00 % 1,28 %Summe 1578417 1,28 %b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments Fälligkeit / Ausübungszeit- Stimm- Stimm-Verfall raum / rechte rechteLaufzeit absolut in %Call Option Vom 17.01.2020 jederzeit 470800 0,38 %bis zum18.09.2020Rückübertragungsan- jederzeit jederzeit 5009018 4,05 %spruch ausWertpapierleiheSumme 5479818 4,43 %b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fälligkeit / Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-Instruments Verfall zeitraum / oder physische rechte rechteLaufzeit Abwicklung absolut in %Retail Vom jederzeit Bar 11880 0,01 %Structured 27.12.2067Product bis zum12.12.2069Equity Swap Vom jederzeit Bar 5382060 4,36 %06.01.2020bis zum24.04.2026Retail Vom jederzeit Bar 22557 0,02 %Structured 19.09.2022Product - bis zumNote 10.03.2026Compound Vom jederzeit Bar 63259 0,05 %Option 10.03.2020bis zum19.12.2022Put Option Vom jederzeit Physisch 219000 0,18 %19.06.2020bis zum18.12.2020Summe 5698756 4,61 %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte desEmittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittentenzugerechnet werden.X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höherMorgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %Capital Management,LLCMorgan Stanley % % %Domestic Holdings,Inc.Morgan Stanley % % %Capital ServicesLLC- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %Capital Management,LLCMorgan Stanley % % %Domestic Holdings,Inc.Morgan Stanley & % % %Co. LLC- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %InternationalHoldings Inc.Morgan Stanley % % %InternationalLimitedMorgan Stanley % % %Investments (UK)Morgan Stanley & % % 5,94 %Co. Internationalplc- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %InternationalHoldings Inc.Morgan Stanley % % %Capital(Luxembourg) S.A.- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %Capital Management,LLCMorgan Stanley % % %InvestmentManagement Inc.- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %InternationalHoldings Inc.Morgan Stanley B.V. % % %- % % %Morgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %InternationalHoldings Inc.Morgan Stanley % % %InternationalLimitedMorgan Stanley % % %Europe Holding SEMorgan Stanley % % %Europe SE9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile% % %10. Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Meldungsgrund auf diekonkrete Tätigkeit bezieht, die am Tag der Schwellenüberschreitungb.z.w. - erreichung stattgefunden hat und die zur Auslösung derMeldepflicht beigetragen hat, und daher möglicherweise nicht mit demVergleich der %-Werte für neue und frühere Meldungen im Abschnitt"Positionen insgesamt' übereinstimmt.

Datum31.12.2019