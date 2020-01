DGAP-Stimmrechte: Wirecard AG (deutsch)

17.01.2020 - 18:43 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Wirecard AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungDGAP Stimmrechtsmitteilung: Wirecard AGWirecard AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung17.01.2020 / 18:43Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenName: Wirecard AGStraße, Hausnr.: Einsteinring 35PLZ: 85609Ort: Aschheim b. MünchenDeutschlandLegal Entity Identifier (LEI): 529900A8LX4KL0YUTH712. Grund der MitteilungX Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenErwerb bzw. Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteSonstiger Grund:3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: Société Générale S.A.Registrierter Sitz, Staat: Paris , Frankreich4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:09.01.20206. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl derStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG7.b.2.)neu 0,05 % 5,34 % 5,39 % 123565586letzte N/A % N/A % N/A % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)DE0007472060 62905 0 0,05 % 0 %Summe 62905 0,05 %b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm-/ Verfall raum / te rechteLaufzeit absolut in %Rückübertragungsan- N/A N/A 1040145 0,84 %spruch ausWertpapierleiheListed Call Option 20.03.2020 bis 20.03.2020 272500 0,22 %Listed Call Option 19.06.2020 bis 19.06.2020 30000 0,02 %Listed Call Option 18.09.2020 bis 18.09.2020 52000 0,04 %Listed Call Option 17.12.2021 bis 17.12.2021 2200 0,00 %Certificates 09.10.2020 09.10.2020 438 0,00 %Certificates 11.09.2020 11.09.2020 786 0,00 %Certificates 11.12.2020 11.12.2020 2167 0,00 %Certificates 12.03.2021 12.03.2021 2247 0,00 %Certificates 12.06.2020 12.06.2020 1669 0,00 %Certificates 13.03.2020 13.03.2020 541 0,00 %Certificates 17.04.2020 17.04.2020 13 0,00 %Certificates 17.12.2021 17.12.2021 247 0,00 %Certificates 18.06.2021 18.06.2021 439 0,00 %Certificates 18.09.2020 18.09.2020 8262 0,01 %Certificates 18.12.2020 18.12.2020 10508 0,01 %Certificates 19.06.2020 19.06.2020 1553 0,00 %Certificates 20.03.2020 20.03.2020 5725 0,00 %Certificates 23.10.2020 23.10.2020 9287 0,01 %Exchangeable Note 02.10.2024 02.10.2024 132568 0,11 %Summe 1573295 1,27 %b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-Instruments / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechteLaufzeit Abwicklung absolut in %Equity 13.01.2020 13.01.2020 Bar 1000 0,00 %Linked Swapson BasketOTC Call 03.01.2025 03.01.2025 Bar 3803 0,00 %Option onBasketOTC Call 03.01.2025 bis Bar 72 0,00 %Option on 03.01.2025BasketContract for N/A N/A Bar 142126 0,12 %DifferenceEquity 16.01.2020 16.01.2020 Bar 242602 0,20 %Linked SwapsFutures 20.03.2020 20.03.2020 Bar 60000 0,05 %OTC Call 03.01.2025 bis Bar 109520 0,09 %Option 03.01.2025OTC Call 13.12.2023 bis Bar 37600 0,03 %Option 13.12.2023OTC Call 14.12.2022 bis Bar 34760 0,03 %Option 14.12.2022OTC Call 15.01.2020 bis Bar 3271 0,00 %Option 15.01.2020OTC Call 15.06.2022 bis Bar 16530 0,01 %Option 15.06.2022OTC Call 15.09.2021 bis Bar 1195 0,00 %Option 15.09.2021OTC Call 15.12.2021 bis Bar 46560 0,04 %Option 15.12.2021OTC Call 16.06.2021 bis Bar 54524 0,04 %Option 16.06.2021OTC Call 16.09.2020 bis Bar 31924 0,03 %Option 16.09.2020OTC Call 16.12.2020 bis Bar 48125 0,04 %Option 16.12.2020OTC Call 17.03.2021 bis Bar 9972 0,01 %Option 17.03.2021OTC Call 17.06.2020 bis Bar 70172 0,06 %Option 17.06.2020OTC Call 18.03.2020 bis Bar 41045 0,03 %Option 18.03.2020OTC Call 18.11.2020 bis Bar 3397 0,00 %Option 18.11.2020OTC Call 19.02.2020 bis Bar 12955 0,01 %Option 19.02.2020OTC Call 19.08.2020 bis Bar 6280 0,01 %Option 19.08.2020OTC Call 19.06.2020 19.06.2020 Bar 45382 0,04 %OptionOTC Call 20.03.2020 20.03.2020 Bar 39478 0,03 %OptionOTC Put 17.01.2020 17.01.2020 Bar 407200 0,33 %OptionOTC Put 21.02.2020 21.02.2020 Bar 31700 0,03 %OptionOTC Put 18.03.2020 bis Bar 19789 0,02 %Option 18.03.2020OTC Put 20.03.2020 20.03.2020 Bar 144618 0,12 %OptionOTC Put 17.06.2020 bis Bar 12618 0,01 %Option 17.06.2020OTC Put 19.06.2020 19.06.2020 Bar 177298 0,14 %OptionOTC Put 16.09.2020 bis Bar 4876 0,00 %Option 16.09.2020OTC Put 18.09.2020 18.09.2020 Bar 600 0,00 %OptionOTC Put 16.12.2020 bis Bar 1355 0,00 %Option 16.12.2020OTC Put 17.03.2021 bis Bar 39 0,00 %Option 17.03.2021OTC Put 16.06.2021 bis Bar 2537 0,00 %Option 16.06.2021OTC Put 03.01.2025 bis Bar 48880 0,04 %Option 03.01.2025Listed Put 17.01.2020 bis Physisch 115000 0,09 %Option 17.01.2020Listed Put 20.03.2020 bis Physisch 444200 0,36 %Option 20.03.2020Listed Put 19.06.2020 bis Physisch 420000 0,34 %Option 19.06.2020Listed Put 18.09.2020 bis Physisch 145000 0,12 %Option 18.09.2020Listed Put 18.12.2020 bis Physisch 370000 0,30 %Option 18.12.2020Listed Put 18.06.2021 bis Physisch 120000 0,10 %Option 18.06.2021Listed Put 17.12.2021 bis Physisch 30000 0,02 %Option 17.12.2021Listed Put 16.12.2022 bis Physisch 71000 0,06 %Option 16.12.2022Listed Put 15.12.2023 bis Physisch 175000 0,14 %Option 15.12.2023Listed Call 15.01.2020 bis Bar 2888 0,00 %Warrant 15.01.2020Listed Call 19.02.2020 bis Bar 5015 0,00 %Warrant 19.02.2020Listed Call 18.03.2020 bis Bar 22835 0,02 %Warrant 18.03.2020Listed Call 17.06.2020 bis Bar 38964 0,03 %Warrant 17.06.2020Listed Call 19.06.2020 bis Bar 252 0,00 %Warrant 19.06.2020Listed Call 19.08.2020 bis Bar 4401 0,00 %Warrant 19.08.2020Listed Call 16.09.2020 bis Bar 16013 0,01 %Warrant 16.09.2020Listed Call 18.11.2020 bis Bar 1622 0,00 %Warrant 18.11.2020Listed Call 16.12.2020 bis Bar 30534 0,02 %Warrant 16.12.2020Listed Call 17.03.2021 bis Bar 2475 0,00 %Warrant 17.03.2021Listed Call 16.06.2021 bis Bar 45350 0,04 %Warrant 16.06.2021Listed Call 15.09.2021 bis Bar 311 0,00 %Warrant 15.09.2021Listed Call 15.12.2021 bis Bar 18587 0,02 %Warrant 15.12.2021Listed Call 15.06.2022 bis Bar 1140 0,00 %Warrant 15.06.2022Listed Call 14.12.2022 bis Bar 9494 0,01 %Warrant 14.12.2022Listed Call 13.12.2023 bis Bar 5868 0,00 %Warrant 13.12.2023Listed Call 03.01.2025 bis Bar 81814 0,07 %Warrant 03.01.2025Listed Call 03.01.2025 03.01.2025 Bar 897 0,00 %WarrantListed Call 19.06.2020 19.06.2020 Bar 45382 0,04 %WarrantListed Call 20.03.2020 20.03.2020 Bar 39468 0,03 %WarrantListed Put 17.01.2020 17.01.2020 Bar 407200 0,33 %WarrantListed Put 21.02.2020 21.02.2020 Bar 31700 0,03 %WarrantListed Put 18.03.2020 bis Bar 19789 0,02 %Warrant 18.03.2020Listed Put 20.03.2020 20.03.2020 Bar 144618 0,12 %WarrantListed Put 17.06.2020 bis Bar 12618 0,01 %Warrant 17.06.2020Listed Put 19.06.2020 19.06.2020 Bar 177298 0,14 %WarrantListed Put 16.09.2020 bis Bar 4876 0,00 %Warrant 16.09.2020Listed Put 18.09.2020 18.09.2020 Bar 600 0,00 %WarrantListed Put 16.12.2020 bis Bar 1355 0,00 %Warrant 16.12.2020Listed Put 17.03.2021 bis Bar 39 0,00 %Warrant 17.03.2021Listed Put 16.06.2021 bis Bar 2537 0,00 %Warrant 16.06.2021Listed Put 03.01.2025 bis Bar 48880 0,04 %Warrant 03.01.2025Summe 5028823 4,07 %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte desEmittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittentenzugerechnet werden.X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höherSociété Générale % % %S.A.Société Générale % % %Effekten GmbHSociété Générale % % %S.A.Société Generale % % %InternationalLimitedSociété Générale % % %S.A.Généfinance S.A. % % %Sogéparticipations % % %S.A.Société Générale % % %Bank & Trust S.A.SG Issuer S.A. % % %Société Générale % % %S.A.Codéis Securities % % %S.A.9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile% % %10. Sonstige Informationen:Datum14.01.202017.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Wirecard AGEinsteinring 3585609 Aschheim b. MünchenDeutschlandInternet: www.wirecard.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service954893 17.01.2020Quelle: dpa-AFX