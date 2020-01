DGB-Chef: Deutschland muss EU-Ratspräsidentschaft zum Erfolg machen

02.01.2020 - 06:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chef Reiner Hoffmann hat die Bundesregierung vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft zu einem ambitionierten Kurs aufgefordert. "Deutschland muss jetzt in Vorlage treten, damit die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auch ein Erfolg für Europa wird", sagte Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Deutschland tritt die Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 an. Vor diesem Hintergrund plädierte Hoffmann für eine Fortsetzung der Koalition. "Eine instabile Koalition ist vor oder während einer Ratspräsidentschaft immer schädlich", sagte er. Union und SPD hätten im Koalitionsvertrag richtigerweise anerkannt, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen müsse - auch finanziell./bw/DP/jha Quelle: dpa-AFX