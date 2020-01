DGB ruft zu massiven öffentlichen Investitionen auf

21.01.2020 - 11:36 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von Herausforderungen wie der Digitalisierung und dem Klimawandel ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu massiven öffentlichen Investitionen auf. "Die deutsche Industrie steht vor tiefgreifenenden Anpassungsprozessen", sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Dienstag in Berlin. Auch das Erreichen der Klimaziele sei ohne ein "beherztes Umdenken" und entsprechende finanzielle Mittel nicht zu stemmen.Die deutschen Investitionen seien nicht nur für die Bundesrepublik, sondern für die gesamte Europäische Union wichtig. Die EU dürfe sich nicht weiter kaputtsparen, so Hoffmann. "Wenn Deutschland am 1. Juli 2020 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernimmt, muss es die Gelegenheit nutzen, Wege aus der großen Vertrauenskrise aufzuzeigen."Zudem forderte der DGB die Bundesregierung auf, mehr für die Gleichstellung von Frauen und Männern zu tun. "Erstens brauchen wir mehr Frauen in Parlamenten", sagte DGB-Vize Elke Hannack. Die anstehende Wahlrechtsreform im Bund solle diesem Ziel gerecht werden. Zudem sollte die von Union und SPD geplante Gleichstellungsstrategie endlich vorgelegt werden, so Hannack.Nach vorläufigen Zahlen vertrat der DGB 2019 etwa sechs Millionen Mitglieder, das sind etwa 0,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor./sax/DP/easQuelle: dpa-AFX