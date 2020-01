DHL Supply Chain managt Logistik für Yachthersteller Sunseeker

22.01.2020 - 13:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain hat mit dem britischen Luxusyachthersteller Sunseeker International einen Fünfjahresvertrag zur Unterstützung seiner Logistikprozesse unterzeichnet.DHL wird alle Fracht- und Wareneingänge sowie die Lagerhaltung, das Zusammenstellen von Komponenten, die Materialbewegungen innerhalb der Werft und die Zuführung von Produktionsteilen in der laufenden Fertigung managen. Darüber hinaus wird DHL auch ein Transformationsprogramm und eine Programm zur beschleunigten Digitalisierung auflegen.Rund 80 Mitarbeiter werden von Sunseeker zu DHL Supply Chain wechseln.Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_DJG/uxd/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.