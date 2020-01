Dialog Semiconductor erreicht Umsatzziel im 4. Quartal

13.01.2020 - 19:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat im Schlussquartal 2019 zwar weniger erlöst als im Vorjahreszeitraum, die eigenen Erwartungen aber erreicht. Der Umsatz sank auf rund 381 Millionen von 431 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2018, wie das Unternehmen überraschend mitteilte. Anfang November hatte die Dialog Semiconductor plc für die drei Monate 2019 einen Umsatz zwischen 350 Millionen bis 390 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.Für das Gesamtjahr 2019 berichtete das Unternehmen über einen vorläufigen Umsatz von circa 1,566 Milliarden Dollar nach 1,442 Milliarden im Vorjahr. Der bereinigte vorläufige Umsatz ohne lizenzierte Haupt-PMIC-Produkte sei im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent gestiegen. Der Geschäftsverlauf 2019 biete eine "solide Grundlage zur Erreichung seiner langfristigen Finanzziele", hieß es weiter.Zum Jahresende lagen die vorläufigen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den weiteren Angaben zufolge bei rund 1,025 Milliarden Dollar, ein Plus von 347 Millionen Dollar im Jahresvergleich.Die ausführlichen Zahlen für das vierte Quartal und das abgelaufene Gesamtjahr will Dialog am 4. März vorlegen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/kla/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.