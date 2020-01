Die Tops und Flops im Dow Jones Industrial 2019

02.01.2020 - 11:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

-10,24% - Ende Juli bestraften die Anleger das Pfizer-Management für eine umstrittene strategische Entscheidung: So sollen frühere Umsatzbringer wie etwa Viagra und der Cholesterinsenker Lipitor, die unter hohem Konkurrenzdruck leiden, in den kleineren Konkurrenten Mylan eingebracht werden. Im Gegenzug soll Pfizer die Mehrheit an dem neu geformten Generikakonzern bekommen. Experten zufolge ist aber unklar, wie hoch das Synergie- und Ergebnispotenzial der geplanten Transaktion ausfallen wird. 30. Walgreens Boots Alliance -0,88% -13,71% - Die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance hatte Anfang April nach einem enttäuschenden Quartal ihr Gewinnziel gekappt und ihren Sparkurs verschärft. Davon konnte sich der Aktienkurs bis zum Jahresschluss nicht mehr erholen. Dem Unternehmen machen zunehmend der harte Wettbewerb, der Kostendruck infolge zahlreicher politischer Reformen und die schwächelnde britische Apothekenkette Boots zu schaffen./la/bek/fba Quelle: dpa-AFX