Dieselklagen: VW und Verbraucherschützer starten Vergleichsgespräche

02.01.2020 - 10:09 | Quelle: dpa-AFX

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Im Musterprozess um mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselfahrer wollen Volkswagen +1,11% und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) in Vergleichsgespräche einsteigen. Das teilte der VW +1,11% -Konzern am Donnerstag mit. Damit erhöhen sich die Chancen der rund 444 000 teilnehmenden Kläger in dem Verfahren am Braunschweiger Oberlandesgericht, Ansprüche gegen VW wegen des Wertverlusts ihrer Autos im Abgasskandal durchzusetzen./jap/DP/jha Quelle: dpa-AFX