Digitalfirma Diconium soll komplett unter das Dach von VW

10.01.2020 - 09:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) - Kunden des VW +0,23% -Konzerns sollen ihren Wagen bald mit einem "digitalen Einkaufszentrum" vernetzen und wichtige Funktionen wie Software-Updates von überall aus erledigen können. Dazu will Volkswagen +0,23% das Stuttgarter Unternehmen Diconium vollständig unter sein Dach holen. Der Schritt hat auch für den internen Wandel des Wolfsburger Autobauers eine große Bedeutung: Die VW-Gruppe sucht IT-Experten und will ihre Anwendungen zunehmend selbst entwickeln."Es gibt künftig nur noch eine Kern-App, mit der der Kunde auf alle Services zugreifen kann", erklärt Kernmarken-Vertriebschef Jürgen Stackmann. Über die Nutzer-ID würden Auto, Händler und Hersteller zusammengebracht. Geplant sind etwa Dienste zum Bezahlen beim Parken, Tanken und Aufladen oder für Multimedia-Streaming. In den Aufbau der nötigen Online-Infrastruktur und die Integration von Diconium steckt VW nach dpa-Informationen eine dreistellige Millionensumme. Dazu wird der bisher 49-prozentige Anteil an der Firma aus Baden-Württemberg auf 100 Prozent aufgestockt. Kartellbehörden müssen noch zustimmen./jap/DP/misQuelle: dpa-AFX