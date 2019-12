DIHK: Politik muss Blockaden bei Investitionen beseitigen

30.12.2019 - 06:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - DIHK-Präsident Eric Schweitzer hat die Bundesregierung zu mehr Anstrengungen aufgefordert, damit der Ausbau der Infrastruktur in Deutschland schneller vorankommt. Die Politik müsse "Investitionsblockaden" beseitigen, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Planungen müssen beschleunigt und Genehmigungsverfahren viel kürzer werden. Wir brauchen das, damit unsere Unternehmen den Wandel besser gestalten können. Das gilt für neue Windräder, für Stromleitungen, neue Schienenwege und Funkmasten, aber auch für den Breitbandausbau, die Erweiterung von Gewerbegebieten oder den Um- und Ausbau von Produktionsanlagen." Es gebe große Lücken bei der Umsetzung von Projekten, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Der DIHK habe Vorschläge präsentiert, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. "Dabei sollten Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltprüfung möglichst frühzeitig erfolgen - das aber gebündelt in einem abschließenden Verfahren", sagte Schweitzer. "Heute sind Beteiligungen und Prüfungen an bis zu fünf verschiedenen Stellen vorgesehen." Naturschutzrechtliche Vorhaben sollten vereinfacht und bundesweit vereinheitlicht werden./hoe/DP/mis Quelle: dpa-AFX