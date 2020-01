Disney streicht Fox aus Name von Twentieth Century

19.01.2020 - 12:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von R.T. WatsonNEW YORK (Dow Jones)Die US-Filmproduktionsgesellschaft Twentieth Century Fox heißt ach dem Kauf durch Walt Disney nun nur noch Twentieth Century Studios. Das "Fox" sei aus dem Namen gestrichen worden, teilte ein Disney-Sprecher mit.Ebenso habe Disney den Namen des Schwesterstudios Fox Searchlight Pictures, das traditionell für Low-Budget-Filme bekannt ist, in Searchlight Pictures geändert.Disney hat im März 2019 die 71,3 Milliarden Dollar schwere Übernahme der wichtigsten Entertainbereiche von 21st Century Fox abgeschlossen. Beide Unternehmen wurden dem Disney-Imperium hinzugefügt, welches dadurch zum weltweit größten Filmproduzenten wurde. Jahrzehntelang gehörten sowohl 21th Century Fox als auch Fox Searchlight zu den ersten Adressen für Filmemacher in Hollywood.Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person war ein Anstoß für die Namensänderung die mögliche Verwechslung mit Fox-Vermögenswerten, die Disney nicht erwarb. Dazu gehören zum Beispiel das Fox Broadcast-Netzwerk und Fox News, die nun Teil des Unternehmens Fox Corp. sind.Der Name Twentieth Century Fox war seit 1935 in Gebrauch, nach einer Fusion zwischen Fox Film Corp. und Twentieth Century Pictures.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com