DIW: Bauwirtschaft wächst stärker als Gesamtwirtschaft

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Die deutsche Bauwirtschaft wird nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in diesem und im nächsten Jahr nominal um mehr als 6 Prozent und real um rund 3 Prozent zulegen. "Die Bauwirtschaft ist und bleibt eine Stütze der Konjunktur in Deutschland", erklärten die Berliner Ökonomen.Nachdem das Bauvolumen 2019 nominal um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei, dürften die Umsätze des Baugewerbes und seiner angrenzenden Bereiche in diesem Jahr nominal um rund 6,5 Prozent und im kommenden Jahr um knapp 6 Prozent zulegen, so das Ergebnis der Berechnungen des DIW zum Bauvolumen. Das Wachstum der Bauwirtschaft schlage sich wie schon in den vergangenen Jahren in steigenden Preisen nieder - sie dürften laut den Forschern in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich um jeweils mehr als drei Prozent zulegen.Dennoch wird auch das reale Bauvolumen mit 3,3 Prozent in diesem Jahr und 2,7 Prozent im kommenden deutlich dynamischer zulegen als das gesamtwirtschaftliche Wachstum", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. "Damit zählt die Bauwirtschaft weiterhin zu den wesentlichen Stützen der Konjunktur in Deutschland", betonte Michelsen, der die Bauvolumenprognose zusammen mit Martin Gornig und Laura Pagenhardt erstellt hat.Die wichtigste Stütze für die Bauwirtschaft sei der weiterhin florierende Wohnungsbau. Sowohl der Neubau als auch die Sanierung und Modernisierung des Gebäudebestands profitierten von den günstigen Rahmenbedingungen wie den niedrigen Zinsen, dem robusten Arbeitsmarkt, aber auch politischen Maßnahmen wie dem Baukindergeld und Sonderabschreibungsmöglichkeiten. Das Wohnungsbauvolumen werde nach einem Plus von 8,8 Prozent im Jahr 2019 um rund 8 Prozent in diesem Jahr und gut 6 Prozent im Jahr 2021 steigen, prognostizierten die Studienautoren.Der Wohnungsneubau wird sich den Berechnungen zufolge deutlich besser entwickeln als die Bauleistungen an bestehenden Gebäuden. Aber auch der öffentliche Bau werde die Bauwirtschaft weiter stützen. Schwächer entwickelt habe sich dagegen der Wirtschaftsbau, der unter der konjunkturellen Abkühlung leide und in diesem und im kommenden Jahr nominal nur um gut 4 Prozent wachsen werde. Für einen Ausbau der Baukapazitäten forderte das DIW langfristige Investitionsprogramme und vereinfachte Genehmigungsverfahren.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.