Döberl neuer Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Sebastian Döberl ist neuer Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland. Das gab der Verband bekannt, in dem nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren aus allen Bereichen der Wirtschaft zusammengeschlossen sind. Der 34-jährige Bayreuther, der Mitglied der Geschäftsführung bei dem fränkischen Unternehmen Eisen Bauer ist, wurde den Angaben zufolge im September 2019 in das Amt gewählt und hat zum 1. Januar offiziell seinen Vorgänger Florian Gloßner abgelöst.Unter dem Motto "Zusammen Zukunft unternehmen" setze sich Döberl für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des deutschen Mittelstands ein. Einen großen Hebel sehe er dafür in der Aus- und Weiterbildung sowie in neuen Arbeitsformen. "Gerade angesichts der abkühlenden Konjunktur müssen wir jungen Unternehmer und Führungskräfte alles dafür tun, damit Deutschland ein zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort bleibt", sagte Döberl.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.