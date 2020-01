dpa-AFX: Baader Bank belässt Covestro auf 'Add' - Ziel 41 Euro

23.01.2020 - 08:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestroauf "Add" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Auslöser für die geplantePause bei einer Milliardeninvestition in ein US-Werk sei unter anderem diehinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage, schrieb Analyst Markus Mayerin einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schritt sichere dieDividendenstrategie des Spezialchemiekonzerns. Die Gewinnsituation wird sich ausSicht des Experten wohl im zweiten Halbjahr 2020 verbessern./ssc/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 07:31 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.