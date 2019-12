dpa-AFX: Baader Bank belässt CTS Eventim auf 'Sell' - Ziel 42 Euro

19.12.2019 - 18:01 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventimanlässlich der auf 560 Millionen Euro bezifferten Forderungen für das Aus derdeutschen Pkw-Maut auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. DieMautbetreiber CTS und Kapsch hätten gute Argumente für ihre Forderung an denBund auf ihrer Seite, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. Dennoch sei ein Ausgang des Verfahrens schwer vorherzusagen.Die Baader Bank hat jüngst das Einstufungssystem für Aktiengeändert. Statt den Empfehlungen BUY, HOLD, SELL verwendet Baader nun fürAktien-Bewertungen die Kategorien BUY, ADD, REDUCE und SELL./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 17:07 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 17:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.