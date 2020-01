dpa-AFX: Baader Bank belässt Kion auf 'Reduce' - Ziel 64 Euro

20.01.2020 - 11:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nachvorläufigen Jahreszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen.Die Auftragseingänge und Umsätze seien überraschend hoch ausgefallen, dieProfitabilität sei jedoch etwas enttäuschend, schrieb Analyst Peter Rothenaicherin einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet wegen konjunkturellerUnsicherheiten mit nur vorsichtigen 2020er Zielen und hält das Kurspotenzial beiden Aktien für begrenzt./tih/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 07:38 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.