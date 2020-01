dpa-AFX: Baader Bank belässt Metro AG auf 'Reduce' - Ziel 13,30 Euro

15.01.2020 - 09:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktiee der Metro AG nachUmsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von13,30 Euro belassen. Die Erlösentwicklung des Handelskonzerns habe enttäuscht,schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Abgesehenvon Osteuropa seien die Umsätze in allen Regionen unter seinen Prognosen geblieben./edh/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:00 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.