dpa-AFX: Baader Bank senkt Nemetschek auf 'Reduce' - Ziel 62,50 Euro

22.01.2020 - 18:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nemetschek von "Add" auf"Reduce" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 62,50 Euro belassen wurde.Analyst Knut Woller sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem zuerwartenden nachlassenden Wachstum des Entwicklers von Software für Architektenund die Baubranche in den kommenden Quartalen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 11:44 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.