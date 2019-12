dpa-AFX: Barclays belässt BT Group auf 'Underweight' - Ziel 155 Pence

20.12.2019 - 08:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dieEinstufung für BT Group auf "Underweight" mit einem Kursziel von 155 Pencebelassen. Europäischen Telekomkonzernen mangele es weiterhin an Preismacht, vorallem im Mobilfunkgeschäft, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitagvorliegenden Branchenstudie./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 /21:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.