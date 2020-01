dpa-AFX: Barclays belässt Continental AG auf 'Underweight' - Ziel 115 Euro

23.01.2020 - 07:29 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dieEinstufung für Continental auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 Eurobelassen. Mit Blick auf die Emissionsziele 2020 seien Autohersteller nun etwasbesser positioniert, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Donnerstagvorliegenden Branchenstudie. Auch in puncto Zollstreit sei das Umfeld zunächstfreundlicher als 2019. Gleichzeitig dürften aber die Absatzzahlen weltweit dasdritte Jahr in Folge sinken./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 00:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.