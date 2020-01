dpa-AFX: Barclays belässt Easyjet auf 'Equal Weight' - Ziel 1400 Pence

22.01.2020 - 12:42 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dieEinstufung für Easyjet auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1400 Pencebelassen. Die Fluggesellschaft operiere derzeit in einem günstigen Umfeld,schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diessollte bis in das zweite Quartal hinein anhalten./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 14:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.