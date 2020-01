dpa-AFX: Barclays belässt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 12,70 Euro

22.01.2020 - 12:40 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dieEinstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,70 Eurobelassen. Bei den Strategieplänen der großen europäischen Fluggesellschaftenweise die Lufthansa die größten Ambitionen, aber auch die höchsten Risiken auf,schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegendenBranchenstudie. Historisch betrachtet habe die Linie viel versprochen, abernicht ganz so viel gehalten./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 19:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.