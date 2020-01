dpa-AFX: Barclays belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 115 Franken

06.01.2020 - 12:39 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dieEinstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Frankenbelassen. Das Management habe noch einiges an Arbeit vor sich, um dasWachstumsziel für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer amMontag vorliegenden Sektorenstudie. Der stärkere Fokus des Lebensmittelkonzernsauf Prämiumprodukte sei vor allem in Asien dringend notwendig./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 05:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.