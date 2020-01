dpa-AFX: Barclays belässt Nokia auf 'Equal Weight' - Ziel 3,50 Euro

16.01.2020 - 08:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Nokia auf "Equal Weight" mit einemKursziel von 3,50 Euro belassen. Während 2019 im europäischen Technologiesektorvor allem Chipaktien kräftig gestiegen seien, hätten Aktien vonTelekomausrüstern im vergangenen Jahr allgemein zu Kämpfen gehabt, schriebAnalyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ZurZahlenvorlage am 6. Februar dürfte der finnische Netzwerkausrüster Nokia bekanntgeben, seine gesenkten Jahresziele 2019 erreicht zu haben. Einmal mehr dürftendarüber hinaus der Barmittelfluss und die Margen im Fokus stehen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 03:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.