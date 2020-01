dpa-AFX: Barclays belässt Siemens auf 'Equal Weight' - Ziel 123 Euro

16.01.2020 - 10:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemensvor den am 5. Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "EqualWeight" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Weiterhin schwacheEinzelmärkte (Autos/Werkzeugmaschinen) dürften einen negativen Einfluss auf dasWachstum und die Margen der Sparte Digital Industries (DI) gehabt haben, schriebAnalyst Shane McKenna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die SparteMobility dürfte indes weiter solide laufen und die Gesamtjahresmarge weiter steigen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 14:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.