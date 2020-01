dpa-AFX: Barclays belässt UBS auf 'Underweight' - Ziel 10 Franken

21.01.2020 - 09:19 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dieEinstufung für UBS nach Quartalszahlen und gekürzten Renditezielen auf"Underweight" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Bereinigt seien dieResultate "okay", schrieb Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegendenErsteinschätzung. Die neuen Ziele der Schweizer Bank enttäuschten aber. DieAktie dürfte zur Schwäche neigen./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:17 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.