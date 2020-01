dpa-AFX: Barclays hebt Ziel für Nemetschek auf 63 Euro - 'Overweight'

10.01.2020 - 14:06 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dasKursziel für Nemetschek von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf"Overweight" belassen. Wie Analyst James Goodman in einer am Freitagvorliegenden Studie schrieb, führe die Übernahme des Motion-Design-SpezialistenRed Giant durch die Nemetschek-Tochter Maxon zu höheren Prognosen für dieGeschäftsjahre 2020 und 2021. Er sieht den Hersteller von Bausoftware in einemattraktiven Marktumfeld für besonders gut positioniert./ssc/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 17:22/ GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.