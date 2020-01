dpa-AFX: Barclays hebt Ziel für Novartis auf 85 Franken - 'Underweight'

16.01.2020 - 10:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dasKursziel für Novartis vor dem Start der Berichtssaison im europäischenPharmasektor von 80 auf 85 Franken angehoben, die Einstufung aber auf"Underweight" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis erinnerte in einer amDonnerstag vorliegenden Studie daran, dass der Schweizer Pharmakonzern imdritten Quartal sein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen hatte. Außerdem seidas vierte Quartal, über das Novartis am 29. Januar berichten will, traditionelldas mit den höchsten verbuchten Kosten./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 18:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.