dpa-AFX: Barclays hebt Ziel für Teamviewer auf 35 Euro - 'Overweight'

10.01.2020 - 08:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dasKursziel für Teamviewer von 29,60 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf"Overweight" belassen. Nach einem starken Auftragswachstum im Anschluss an denBörsengang sei Teamviewer auf einem guten Weg, das obere Ende seinerPrognosespanne zu erreichen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitagvorliegenden Branchenstudie. Jedoch folge aus der wiederholt bestätigtenPrognose ein Wachstum im vierten Quartal, das im Jahresvergleich mit lediglich26 Prozent hinter den Erwartungen zurückbleibe./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 17:22/ GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.