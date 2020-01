dpa-AFX: Barclays hebt Ziel für Volkswagen auf 214 Euro - 'Overweight'

23.01.2020 - 07:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat dasKursziel für Volkswagen-Vorzüge von 194 auf 214 Euro angehoben und dieEinstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Emissionsziele 2020seien Autohersteller nun etwas besser positioniert, schrieb Analystin DorotheeCresswell in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch in punctoZollstreit sei das Umfeld zunächst freundlicher als 2019. Gleichzeitig dürftenaber die Absatzzahlen weltweit das dritte Jahr in Folge sinken. VW dürfte indiesem herausfordernden Umfeld mit einer robusten Gewinnentwicklung überzeugen,weshalb der Aktienkurs weiter Luft nach oben habe./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 00:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.